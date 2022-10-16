  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,09 - 18,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Maden ocağındaki patlama ile ilgili en ufak hata kusur varsa ortaya çıkacak!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bartın Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin konuştu. İlgili birimlerin soruşturmalarını yaptığını hatırlatan Kurtulmuş, en ufak bir hata, kusur varsa bunların ortaya çıkacağını söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Maden ocağındaki patlama ile ilgili en ufak hata kusur varsa ortaya çıkacak!
Ekleme: 16.10.2022 - 19:48 Güncelleme: 16.10.2022 - 20:03 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Maden ocağındaki patlama ile ilgili en ufak hata kusur varsa ortaya çıkacak!
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Maltepe'de düzenlenen Ordu Tanıtım Günleri'nde basın mensuplarına Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Maden ocağında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

'Geçtiğimiz gece Bartın'da kaybettiğimiz 41 madenci şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Çok buruk ve hüzünlü günler geçiriyoruz. Bu hüzün, Ordulular buluşmasına da yansıyor. Mekanları cennet olsun. Allah aile fertlerine, sevenlerine, hemşerilerimize, aziz milletimize sabırlar versin. İnşallah bir daha böyle acılarla, böyle elemlerle karşılaştırmasın ülkemizi ve insanımızı. Bu kazanın arkasında herhangi bir hata, kusur varsa bunların hepsinin ortaya çıkarılması zaruridir. İlgili birimlerimiz soruşturmalarını yapıyorlar. En ufak bir hata, kusur varsa bunlar ortaya çıkacak. Kusurlu görülenler de yargı önünde hesabını vereceklerdir. Ayrıca kazanın meydana geldiği andan itibaren devletimizin ilgili tüm kurumları zamana karşı özveriyle çalışmışlardır. Burada düzenlenecek birçok etkinlik de iptal edilmiştir. Bu hassasiyetlerinden dolayı da arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.'
Madencilerin Bartın'daki patlama öncesi çekilen son fotoğrafları ortaya çıktı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Maden ocağındaki patlama ile ilgili en ufak hata kusur varsa ortaya çıkacak!
Maden faciasında kahreden fedakarlık: Altı arkadaşını kurtardı diğerleri için geri dönerken hayatını kaybetti
Bakan Akar'dan İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne ziyaret
MHP Lideri Bahçeli Konya'da: Açık ara kazanacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çam ve Sakura Hastanesi'nde maden kazasında yaralananları ziyaret ediyor
İyi Parti heyeti, ABD'ye gitti
EYT yasası için nefesler tutuldu: İlk emekli maaşı ne zaman yatacak? Emeklilikte yaşa takılanlar için en çok merak edilen sorular yanıt buldu
Maden şehidi Okan Akgül’ün kızının babasına vedası yürekleri yaktı
Bekir Bozdağ: 5 savcı tahkikatı sürdürüyor
Bartın'da maden faciası: Ocaktaki yangın oksijen tamamen kesilerek söndürülecek
Meğer Türk bilim insanları önceden harekete geçmiş: Putin'den önce düşünmüşler
İşte CHP raporundaki sözde gazeteciler...
Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma müjdesi! Müthiş haberi duyurdu
Yunanistan'ın küstah paylaşımına Türkiye'den yanıt geldi: Hadi zor değil biraz medeni olun!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Bartın'daki acıyı paylaşan devletlere ilişkin paylaşım
Bakan Koca'dan Bartın'daki maden faciasında yaralananların son durumuna ilişkin açıklama
Bakan Dönmez: Bartın'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
Bartın maden ocağında ölenlerin isimleri belli oldu: Bartın Amasra maden ocağı patlamasındaki 41 şehidimizin isim listesi
Dünya liderlerinden Bartın'daki maden faciası için taziye ve acil şifa mesajları
Bartın'daki maden faciasından geriye acı hikayeler kaldı

Bartın'daki maden faciasından geriye acı hikayeler kaldı

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat!

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat!

Bursa'da hırsız, polisi görünce 'Ben neredeyim' dedi

Bursa'da hırsız, polisi görünce 'Ben neredeyim' dedi

Beş kişinin öldüğü öğrenci servisi kazasında dehşete düşüren detaylar: Sürücünün kanında uyuşturucu çıktı

Beş kişinin öldüğü öğrenci servisi kazasında dehşete düşüren detaylar: Sürücünün kanında uyuşturucu çıktı

Koronavirüse yakalanmayanların sırrı ne?

Koronavirüse yakalanmayanların sırrı ne?

İngiltere Kralı Charles 539 yıl önce işlenen cinayeti aydınlatacak

İngiltere Kralı Charles 539 yıl önce işlenen cinayeti aydınlatacak