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TTK'dan Sayıştay'a dayandırılan haberlerle ilgili açıklama: Söz konusu ifadeler tamamen yanlıştır

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Bartın'daki maden ocağı patlaması ile ilgili Sayıştaş Raporu'na dayandırılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

TTK'dan Sayıştay'a dayandırılan haberlerle ilgili açıklama: Söz konusu ifadeler tamamen yanlıştır
Ekleme: 15.10.2022 - 11:38 Güncelleme: 15.10.2022 - 11:39 / Editör: Ozge Selin
TTK'dan Sayıştay'a dayandırılan haberlerle ilgili açıklama: Söz konusu ifadeler tamamen yanlıştır
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Eksi kotlarda yüksek metan gazı' ve '2019 yılında yayımlanan Sayıştay raporu' içerikli haberlerdeki yanlış ifadeler nedeniyle açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur." ifadelerini kullanarak söz konusu haberleri yalanladı.

TTK sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Eksi kotlarda yüksek metan gazı' ve '2019 yılında yayımlanan Sayıştay raporu' içerikli haberlerdeki yanlış ifadeler nedeniyle açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur.

SÖZ KONUSU İFADE TAMAMEN YANLIŞTIR

2019 yılında yayımlanan Sayıştaş raporuna atıfta bulunularak yapılan haberlerde, çalışan damarların tamamında gaz içeriğinin yüksek olduğu ifade edilmektedir. Söz konusu haberlerde, kömürün içerisinde yer alan metan gazı, "Çalışılan ortamdaki havada yüksek metan gazı tespit edildi" şeklinde lanse edilmektedir. Söz konusu ifade tamamen yanlıştır. Ocak içerisindeki havalandırma ile kömürün bünyesindeki metan gazı birbirinden farklı konulardır. Dolayısıyla bu durum iş sağlığı ve güvenliğini etkileyen bir durum değildir. Öte yandan; Kurumumuzdaki tüm müesseselerimizde maden iş sağlığı ve güvenliği kurallarına sıkı sıkıya riayet edilerek üretim yapılmaktadır.

Ayrıca yine bir başka haberde;

Sayıştay Başkanlığı Enerji Grup Başkanlığı'na atanan Sayın İbrahim Özkarcı, atanmasını müteakip kurumumuzu ziyaret etmiştir. Ziyaret esnasında Sayın Özkarcı, yeraltı ocağımızı da ziyaret etmiştir. Söz konusu ziyaret denetim amaçlı olmayıp, sadece kurumumuza yapılan bir nezaket ziyaretidir. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmadığı gibi dezenformasyon içermektedir.

TTK Amasra Müessesesin'de üretim esnasında Kurum Degaj Yönergesi hükümleri titizlikle uygulanmaktadır.

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
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