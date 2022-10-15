İçişleri Bakanı Soylu maden ocağındaki faciayla ilgili açıklamalarda bulunuyor

Bartın'daki maden ocağı faciasında can kayıpları artıyor.Dün gece, olay bölgesinde açıklamalarda bulunarak 26 işçinin hayatını kaybettiğini bildiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün yeniden adresteydi.Olay bölgesinde sabah saatlerinde incelemelerde bulunan Süleyman Soylu, kamera karşısına geçti.Süleyman Soylu acı haberi, "40 şehidimize ulaştık" ifadeleriyle açıkladı.Bakan Soylu, açıklamasına şu ifadelerle devam etti;"40 şehidimize ulaştık, 40 şehidimizi çıkarıp hastanelere ulaştırdık. 11 yaralımız da hastanelerde. 1 madencimizle ilgili belirsizliğimiz var. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 40 madencimizin kimliği belirlendi. 26 madencimizin kimliğini gece ifade etmiştik. biraz sonra 14 madencimizin kimliğini de kamuoyu ile paylaşacağız. "