Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bartın'daki maden faciasına ilişkin yeni açıklama: Tüm boyutları ile soruşturulacak

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'daki maden faciasına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu."En ufak bir ihmal dahi karşılıksız bırakılmayacak"Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında "Adli makamlarımız canımızı, ciğerimizi yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak, en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacaktır. Ben de birazdan Bartın’a doğru yola çıkacak ve tüm çalışmalara yerinde vaziyet edeceğim. Bir kez daha hayatını kaybeden maden işçisi kardeşlerime Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Bartın’ın yanı sıra bazıları İstanbul’a ulaştırılan yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.