Bartın maden ocağında ölenlerin isimleri belli oldu: Bartın Amasra maden ocağı patlamasındaki 41 şehidimizin isim listesi

Bartın Amasra'da meydana gelen maden ocağı patlamasındaki şehitlerin isimleri açıklandı. 41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği elim olayın ardından, şehitlerin cenaze merasimleri gerçekleştirilirken isimleri kamuoyunun bilgisine sunuldu. Bartın Amasra maden ocağı Grizu patlamasında hayatını kaybeden 41 şehidimizin isim listesi…BAKANLARDAN SON DURUM AÇIKLAMASIİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin maden faciasının yaşandığı bölgede son durumu açıkladı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Amasra'da meydana gelen maden ocağı patlamasıyla ilgili olarak can kaybının 28'e ulaştığını bildirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, patlama sonrasında içeride kalan maden işçilerinin yerlerini bildiklerini söyledi. Ne yazık bugün 11.40 sularında yapılan son açıklamayla şehit sayımızın 40'a yükseldiği öğrenildi. Bartın'a giden Başkan Erdoğan saat 15.10 sularında yaptığı açıklamada şehit sayısının 41'e yükseldiğini açıkladı.Bakan Soylu madenden yaralı olarak kurtarılan 6 madencinin ambulans uçakla İstanbul'da Çam ve Sakura Şehir Hastanesine götürüldüğünü açıkladı. Bakan Soylu diğer yaralı madencilerden 3'ünün Bartın Devlet Hastanesi'nde 2'sinin özel hastanede olmak üzere Bartın'da tedavi gördüğünü açıkladı.Bakan Soylu açıklamasına şöyle devam etti: 11 kardeşimizin de hayati durumlarıyla ilgili herhangi bir risk olmadığını sağlık birimlerimiz bize ilettiler. Biz de hastanelere gittiğimizde bu değerlendirmeleri kendilerinden aldık. Bu 11 kardeşimizin hayati durumlarıyla ilgili herhangi bir risk olmadığını sağlık birimlerimiz, sağlık müdürümüz, başhekimlerimiz bize ilettiler.BARTIN MADEN OCAĞINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİBartın'daki maden ocağı patlaması sonrası olay yerinde incelemelerde bulanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ölen madencilerin isimlerini açıkladı;Ali Doğru,Aziz Köse,Berkay Pınarcıoğlu,Emrah Kaval,Enes Aydın,Ercan Akdeniz,Fikret Kansız,Gökhan Mercan,Murat Ergin,Rahman Özçelik,Ramazan Özer,Selçuk Ayvaz,Serkan Nakaş,Yener Saygın,Mehmet Kara,Rasim Bulut,Sabri Akdere,Murat Öztan,Şuayıp Okun,Serhat Kahraman,Suat Demirkıran,Yasin Çelik,Gürdal Serenli,Orhan Altun,Emrah Kaya,Rıdvan Acet.