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Bartın maden ocağı patlamasının nedeni belli oldu! Bakan Dönmez: Grizu patlaması

Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı, gelişmelerin tüm kurumlar tarafından takip edildiğini bildirdi. Maden ocağı patlaması nedeniyle bölgede bulunan Bakanlar açıklamada bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Burada bir sahra hastanesi oluşturuldu. 110 işçi çalışıyordu. Üst katta olanlar çıktı. 49 kardeşimiz vardı yer altında. Şu ana kadar hastaneye 28 kardeşimiz intikal etti." dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de facianın nedeninin grizu patlaması olduğunu belirtti. Maden faciasında son olarak 28 vatandaşın hayatını kaybettiği açıkladı.

Bartın maden ocağı patlamasının nedeni belli oldu! Bakan Dönmez: Grizu patlaması
Ekleme: 15.10.2022 - 11:22 Güncelleme: 15.10.2022 - 11:24 / Editör: Ozge Selin
Bartın maden ocağı patlamasının nedeni belli oldu! Bakan Dönmez: Grizu patlaması
Bartın'daki maden ocağı patlaması nedeniyle bölgede olan Bakanlar açıklamada bulundu. Son olarak Bartın Valiliği 26 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakan Koca yaptığı son paylaşımda ise sayının 28'e yükseldiğini açıkladı.

SOYLU:110 İŞÇİ ÇALIŞIYORDU

Bakan Süleyman Soylu, maden ocağındaki patlamaya ilişkin farklı bilgilere itibar edilmemesi konusunda uyarı yaparak, "Aileler buralarda onlara da bilgi vermeye çalışıyoruz, elde ettiğimiz tüm bilgileri paylaşmaya çalışıyoruz. Bilgi aldıkça sizlere intikal ettireceğiz. Başka yerden gelen farklı bilgilere vatandaşlarımızın itibar etmemesini istiyoruz. Belirli saat aralıklarıyla sizlerle bilgi paylaşmış olacağız" dedi.


Riskli bölgede 49 kişinin bulunduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Bu vardiyada çalışan kardeşimizin sayısı 110. Riskli bölgede, 300, 350 kodu denilen kodda çalışan kardeşimizin sayısı 44 artı 5, 49. Vali Hanım daha önce açıkladı sayıları. 110'da dahil olmak üzere kendisi çıkan var, çıkarılan var. Hastaneye intikal eden toplam sayı 21. 7 kişi de yolda 28. Bu 21 kardeşimizin şu anda 14'ü hayatını kaybetmiş durumda. Tekrar ifade etmek isterim. Bu bilgileri çeşitli zaman dilimlerinde sizlerle paylaşacağız. Vatandaşlarımızdan da farklı bilgilere itibar etmemelerini rica ediyoruz. İnşallah aşağıda arama- kurtarma yapan arkadaşlarımız, bize güzel umutlu haberler verebilirler. Bütün duamız niyazımız budur" diye konuştu.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE GRİZU PATLAMASI!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilk değerlendirmelere göre olayın grizu patlaması olduğunu belirterek, "Ölen işçilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralı işçilerimize de acil şifalar diliyorum. Bugün 16.00- 00.00 vardiyasında, 18.15 sıralarında patlama hadisesi meydana geldi. Patlamanın ardından öncelikle müessesede bulunan arama- kurtarma ekipleri olay yerine gitti. Sayıları Sayın Bakanımız ifade etti.

Yaralılarımız var, ölülerimiz var. Galerilerimizde havalandırma tertibatı sağlıklı olarak çalışıyor. Kısmi göçükler var. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk değerlendirmelere göre grizu patlaması olduğu şeklinde. Galerilerin belli kısımlarına kadar fayton dediğimiz mini raylı sistem çalışıyor. Bir kısmında ancak yaya, elle müdahaleler söz konusu. Bütün arama- kurtarma ekipleri şu anda görev başında. Herhangi bir eksikliğimiz yok" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Son dakika bilgisine göre Cumhurbaşkanlığı tarafından Bartın'daki maden ocağı patlamasıyla ilgili bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı açıklamasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlaması ile ilgili süreci ve tüm kurumların katıldığı çalışmaların koordinasyonunu yakından takip ettiği bildirildi


BAŞKAN ERDOĞANIN TALİMATIYLA BAKANLAR BÖLGEDE

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın ilimizin Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlaması ile ilgili süreci ve tüm kurumların katıldığı çalışmaların koordinasyonunu yakından takip etmektedir.

Maden ocağı patlaması sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı'nın talimatlarıyla bölgeye intikal etmiştir.

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