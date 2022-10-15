Bartın'dan bir acı haber daha! Patlamadan sağ kurtuldu, arkadaşları için geri dönünce şehit düştü

Amasra’daki maden kazasında yaşamını yitirenler arasında Yener Saygın’ın patlama sırasında kurtulduğu, ancak içerde kalan arkadaşlarını kurtarmak için geri döndüğünde yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Amasra'daki maden kazasında yaşamını yitirenler arasında Yener Saygın'ın patlama sırasında kurtulduğu, ancak içerde kalan arkadaşlarını kurtarmak için geri döndüğünde yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.



Yener Saygın'ın Kumluca beldesinde kılınan cenaze namazına katılan İl Genel Meclisi Başkanı Giray Gürsoy, Saygın'ın maden ocağında kurtulup daha sonra arkadaşlarını kurtarmak için madene girdiğinde şehit olduğunu söyledi.



