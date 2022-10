Bartın Amasra'daki maden faciasında yürek burkan detay! Maden şehidi 5 gün önce baba olmuş!

Amasra'da bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana gelen patlamada 28 maden işçisi yaşamını yitirdi. Patlamanın ardından sağ kurtulan maden işçileri, vardiya arkadaşlarını kurtarmak için yeniden ocağa girdi. Maden işçileri o anları anlattı. İşçilerden Aydın Kalaycı, ocakta çalışan vardiya arkadaşlarından bir tanesinin eşinin bugün doğum yapacağını söyledi. Kalaycı, patlamadan beş adımla kurtulduğunu aktardı. Maden ocağında hayatını kaybeden işçilerden Aziz Köse'nin ise 5 gün önce baba olduğu, o mutlu anları sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana gelen patlamada 28 maden işçisi yaşamını yitirdi. Patlamanın ardından 58 madenci sağ olarak içeriden çıkarken, yaralılardan bir kısmı İstanbul'a bir kısmı ise Bartın'da bulunan hastanelerde tedavi altına alındı. İçeride bulunan maden işçilerini kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Patlamadan yara almadan madenden çıkan işçiler, içeride kalan arkadaşlarını kurtarmak için seferber oldu. Şehir dışından gelen tahlisiye ekipleri arama kurtarma faaliyetlerini yürütürken, saatlerce maden ocağında çalıştıktan sonra patlamanın ardından yeniden ocağa girerek arkadaşlarını kurtarmaya çalışan madenciler yaşadıklarını anlattı. Vefat eden maden işçilerinin vardiya arkadaşlarından Celal Kara, içeride yaşananların anlatılamayacağını belirterek, "İçerideki arkadaşlarımızın hepsi genç, birçoğu bekar. Evli olan arkadaşlarımızda var aralarında ama bu hissi yaşamayan bilmez. Biz vardiya arkadaşlarımızı içeride bırakmadık. Tedbirimizi alarak onları içeriden çıkarmaya gittik" dedi.



"KORKMADAN, TEREDDÜT DAHİ ETMEDEN OCAĞA GİRDİK"



Patlamanın ardından ilk olarak tahlisiye (maden arama kurtarma) ekiplerinin önden girdiğini daha sonra müdürlerin ve en son kendilerinin içeriye girdiğini anlatan Kara, "Hiçbir şeyden korkmadan, tereddüt dahi etmeden girdik ve mücadelemizi verdik. Hemen hemen 24 saattir buradayız. Başımız sağ olsun, bütün ülkemizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.



5 GÜN ÖNCE BABA OLMUŞTU



Patlama sonrasında maden ocağında hayatını kaybeden Aziz Köse'nin 5 gün önce çocuğunun olduğu öğrenildi. Köse'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım yürekleri burktu. 5 gün önce yeni doğan çocuğu kucağındayken çektirdiği bir fotoğrafı Köse'nin "Canım oğlum ailene hoşgeldin" ifadeleriyle paylaştığı görüldü.



MADENDEKİ İŞÇİLERDEN BİRİSİNİN EŞİ BUGÜN DOĞUM YAPACAKTI



Olay anının kelimelerle anlatılamayacağını söyleyen maden işçisi Aydın Kalaycı ise, "Toz bulutu o kadar yoğundu ki, ses o kadar yüksekti ki o an gerçekten anlatılamaz. Arkadaşlarımızı kaybettik, aralarında evli olanlarda vardı, yakın zamanda çocuğu olacaklar vardı, hatta içerideki arkadaşlarımızdan bir tanesinin eşi bugün doğum yapacaktı" dedi.



"İÇERİDEN ÇIKTIM, TEKRARDAN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILDIM"



14 yıldır maden işçiliği yaptığını aktaran Kalaycı, "Amasra'da ilk defa böyle bir şey yaşandı. Maden 7 gün 24 saat dışarıdan izleniyor, gaz olsun, karbonmonoksit olsun bütün her şeyi takip ediliyor. İlk kez böyle bir şey başımıza geldi. Ben içeriden çıktım, tekrardan arama kurtarma çalışmalarına katıldım. Gündüz vardiyadan çıkan arkadaşlarımız tekrardan çalışmalara katılmak için yanımıza geldiler. Amasra ve bizim için çok kara bir gün" şeklinde konuştu.



"BEŞ ADIM DAHA GERİDE OLSAM ŞU ANDA ARANIZDA OLAMAYABİLİRDİM"



Maden ocağının içine girmeden tarif edilemeyecek bir yer olduğuna vurgu yapan Kalaycı, "Galerilerimiz açık, üretim yapılan yerlerimizde göçük yok. Amasra'da kimsenin tahmin etmeyeceği, istenmeyen bir şey yaşandı. Herhangi bir tehlikeli durum olduğunda amirlerimiz bizi ocağın içerisine sokmazlar. Burada kesinlikle ihmal yok. Ben eksi 300 kotta çalışıyordum. Belki iki dakika, belki 5 adımla kurtuldum. Beş adım daha geride olsam şu anda aranızda olamayabilirdim" ifadelerini kaydetti.



"NORMALDE BU VARDİYADAYDIM, RAHATSIZLIĞIMDAN DOLAYI GELEMEDİM"



Olayın olduğu gün rahatsızlığı sebebiyle maden ocağına gelemediğini söyleyen Harullah Bakırtaş da, "Ben normalde bu vardiyadaydım ama rahatsız olduğum için bu akşam işe gelmedim. Benim yerime diğer arkadaşım ocağa geldi. İçerideki arkadaşlarımız vefat ettiler" dedi.

Patlama haberini alır almaz madene geldiğini söyleyen Bakırtaş, "İçeriye girdikten sonra gördüğümüz ortam çok farklıydı. Arkadaşlarımızın bir kısmı karbonmonoksit gazıyla zehirlenmişler. Onların o hallerini gördük. İçeri girerken taktığımız maskelerin oksijeni bitti. Mecburen çıkmak zorunda kaldık ocaktan, yerin altında 50'ye yakın bir kurtarma ekibi vardı. Can güvenliğimiz için dışarıya çıkmak zorunda kaldık. Şimdi yeniden diğer arkadaşlarımız içeriye girecekler" diye konuştu.



"AYNI SOFRAYI PAYLAŞTIĞIM ARKADAŞLARIMI KAYBETTİM"



14 yıldır aynı maden ocağında çalıştığını vurgulayan Bakırtaş, "Yıllarca beraber çalıştığım, aynı sofrayı paylaştığım arkadaşlarımı kaybettim. Bu çok değişik bir duygu, anlatılmaz" ifadelerini aktardı.