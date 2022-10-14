Yunan basını panikte! 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözleri Yunanistan'ı yine karıştırdı

Türkiye-Yunanistan arasındaki gerilim hız kesmeden devam ederken Başkan Erdoğan, bugün Astana dönüşü sonrası Yunanistan'a daha önce sarf ettiği "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerini yineledi. Bunun üzerine Yunan basınında yine panik havası hissedildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan dönüşünde medya temsilcileriyle söyleşi gerçekleştirdi. Kazakistan'a gerçekleştirilen iki günlük ziyaretin başarıyla tamamlandığını belirten Erdoğan, soruları yanıtladı.



Başkan Erdoğan, Yunanistan ile ilgili adaları silahlandırmasına ilişkin soruyu yanıtlayarak, "Tabii bu konuda uyarılarımızı yapıyoruz. Amerika'yla da bu konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığımız muhatabıyla görüşüyor. Hatta şu anda NATO Savunma Bakanları Toplantısı vardı. Bakanımız da bu toplantılarda muhataplarıyla bu konuları etraflıca görüşme fırsatını buldu. Neticesini dönünce Hulusi Paşa'yla görüşeceğiz. Dedeağaç'ta veya farklı adalarda yapılanları elbette görüyoruz. Biz zırhımızı kuşandıktan sonra tedbirlerimizi aldıktan sonra bize bunlar hiç ürküntü vermez. Tedbirimiz var, her şeyimiz hazır. Dolayısıyla da adımlarımızı buna göre atıyoruz. O düşünsün. Bir gece ansızın gelebiliriz o ayrı. Tarihi kayda girecek. Ama burada tarih verilmez. Nerede ne olacağı, ne zaman olacağı konuşulur mu?" açıklamasında bulundu.





Bunun üzerine Yunan basınında Başkan Erdoğan'ın bu sözleri yeniden gündem oldu. Kathimerini bu gelişmeyi 'tehdit' başlığı ile duyururken aynı zamanad Rusya'nın Türkiye formülünden de bahsetti.



Proto Thema da bunun bir tehdit olduğunu ifade ederek Türkiye'nin Yunan adalarındaki teçhizattan 'endişe' duyduğunu ifade etti.



Yunan gazetesi Ta Nea da bunun bir tehdit olduğunu ifade ederek Türkiye'nin 'sabrına' da vurgu yaptı.



Öte yandan Yunan basınının ilgisini Putin'le Erdoğan arasındaki tarihi zirve de oldukça çekiyor.



Yunan gazetesi Kathimerini Putin'in "Türkiye, AB'ye gaz taşımacılığında en güvenli yol" dediğini kaydetti.



Aynı zamanda haberde Putin'in Türkiye'yi dünyanın en büyük doğal gaz merkezi yapmak istediğini söylediğine dikkat çekildi.