YAŞATEM 1 Ocak'ta başlıyor! Artık tek bir yaşlı bile yalnız kalmayacak: Eve hemşire hastanede özel refakat
1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla hayata geçecek YAŞATEM projesiyle beraber artık tek bir yaşlı bile yalnız kalmayacak. Yaşlıların hastane ve evinde sorun yaşamaması için başlatılacak programda belediyeler de sisteme dahil edilecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmada sona gelindi. TBMM Yaşlılar Araştırma Komisyonu üyelerine de anlatılan ve 1 Ocak 2023 tarihinde uygulamaya başlayacak YAŞATEM projesinin detayları şöyle:
HASTANELERDE ÖZEL BİRİM
YAŞATEM, kapsamında hastanelerin bünyesinde yaşlı tedavi ve izleme merkezleri kurulacak. Buralarda sosyal hizmet uzmanı, aile hekimi, özel yetiştirilmiş hemşireler, hasta yaşlıyı transfer edecek ya da hastane içerisinde gezdirecek bir personel yer alacak.
Yaşlıların, hastanelerdeki tüm işlemlerini bu birimler yürütecek. Hareket edemeyen ya da zor hareket eden yaşlılara hastane içinde özel refakatçiler eşlik edecek. Tekerlekli sandalye ya da benzer araçlar ile hastane içinde tüm işlemler bu kişiler tarafından yapılacak.
226 MERKEZ İLE KONTROL
İlk planda sağlıklı hayat merkezleri ve daha sonra toplum sağlığı merkezlerinde SAYAB birimleri oluşturulacak. 226 merkezde özel yetiştirilmiş yaşlı bakım hemşireleri yer alacak.
EVLERE ZİYARET
Özel yetiştirilmiş hemşireler üçer aylık aralar ile yaşlıları (kendi başına hareket eden bağımsız yaşlılar) evinde ziyaret edecek. Ekipler, hafıza testinden beslenmeye, fiziksel performanstan diğer testlere kadar hepsini uygulayacak. Ciddi sağlık sorunları olanlar hemen hastaneye sevk edilecek.
BELEDİYE DE DEVREYE GİRECEK
Hemşireler ellerinde tabletler ile hastanın genel durumunu anında merkeze iletecek. Tek başına yaşayan yaşlı bir hasta, bakıma ihtiyacı varsa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, yerel yönetimler ile temasa geçecek ve bu hastaya ekonomik, gıda desteği sağlanacak. İhtiyaç varsa hemen hastaneye alınacak.
85 YÜŞ ÜSTÜ İLE BAŞLAYACAK
Uygulama önce 85 yaş üstü yaşlılar ile başlayacak. Daha sonra 65 yaş üstüne kadar yaygınlaştırılacak. Şu anda Türkiye'de 85 yaş üstünde 650 bin vatandaş bulunuyor.
HASTANELERDE ÖZEL BİRİM
YAŞATEM, kapsamında hastanelerin bünyesinde yaşlı tedavi ve izleme merkezleri kurulacak. Buralarda sosyal hizmet uzmanı, aile hekimi, özel yetiştirilmiş hemşireler, hasta yaşlıyı transfer edecek ya da hastane içerisinde gezdirecek bir personel yer alacak.
Yaşlıların, hastanelerdeki tüm işlemlerini bu birimler yürütecek. Hareket edemeyen ya da zor hareket eden yaşlılara hastane içinde özel refakatçiler eşlik edecek. Tekerlekli sandalye ya da benzer araçlar ile hastane içinde tüm işlemler bu kişiler tarafından yapılacak.
226 MERKEZ İLE KONTROL
İlk planda sağlıklı hayat merkezleri ve daha sonra toplum sağlığı merkezlerinde SAYAB birimleri oluşturulacak. 226 merkezde özel yetiştirilmiş yaşlı bakım hemşireleri yer alacak.
EVLERE ZİYARET
Özel yetiştirilmiş hemşireler üçer aylık aralar ile yaşlıları (kendi başına hareket eden bağımsız yaşlılar) evinde ziyaret edecek. Ekipler, hafıza testinden beslenmeye, fiziksel performanstan diğer testlere kadar hepsini uygulayacak. Ciddi sağlık sorunları olanlar hemen hastaneye sevk edilecek.
BELEDİYE DE DEVREYE GİRECEK
Hemşireler ellerinde tabletler ile hastanın genel durumunu anında merkeze iletecek. Tek başına yaşayan yaşlı bir hasta, bakıma ihtiyacı varsa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, yerel yönetimler ile temasa geçecek ve bu hastaya ekonomik, gıda desteği sağlanacak. İhtiyaç varsa hemen hastaneye alınacak.
85 YÜŞ ÜSTÜ İLE BAŞLAYACAK
Uygulama önce 85 yaş üstü yaşlılar ile başlayacak. Daha sonra 65 yaş üstüne kadar yaygınlaştırılacak. Şu anda Türkiye'de 85 yaş üstünde 650 bin vatandaş bulunuyor.