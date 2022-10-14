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Türkiye'yi gaz merkezi yapacak projede görüşme tarihi belli oldu! Türk ve Rus yetkililer bir araya geliyor

Türkiye'den diplomatik kaynaklara dayanan habere göre Türkiye'de Rus gazının dağıtımı ve fiyatlandırması için oluşturulması teklif edilen enerji merkezine ilişkin görüşmeler gelecek hafta başlayacak. Bakan Çavuşoğlu da konuyla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye'nin gaz fiyatlarının belirlenmesinde hüvviyet kazandığına dikkat çekerek, "Arz-Talep meselesi. Ne kadar Avrupa ülkesi böyle bir projeden gaz almaya hazır. Beraberce çalışmak lazım." dedi.

Türkiye'yi gaz merkezi yapacak projede görüşme tarihi belli oldu! Türk ve Rus yetkililer bir araya geliyor
Ekleme: 14.10.2022 - 13:33 Güncelleme: 14.10.2022 - 13:34 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'yi gaz merkezi yapacak projede görüşme tarihi belli oldu! Türk ve Rus yetkililer bir araya geliyor
Türkiye'den diplomatik kaynaklara dayanan habere göre Türkiye'de Rus gazının dağıtımı ve fiyatlandırması için oluşturulması teklif edilen enerji merkezine ilişkin görüşmeler gelecek hafta başlayacak.


'GAZ FİYATLARININ BELİRLENMESİ İÇİN HÜVVİYET KAZANDIK'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konuyla ilgili olarak 'Türk Akım 1 kendi ihtiyacımız için, Türk Akım 2 ise Avrupa ülkeleri içindi. Avrupa'daki enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız. Onların zayıflaması bizim lehimize değil aleyhimizedir. Çözüm için katkı da sağlamak isteriz. Sonuç itibarıyla Cumhurbaşkanımızın basın mensuplarına söylediği gibi, bunun iyi incelenmesi ve çalışılması gerekiyor. Biz şu an bile gaz fiyatlarının belirlenmesi için bir hüvviyet kazandık. Londra ve Almanya'da gaz fiyatlarının belirlendiği merkezler, marketler var. Arz-Talep meselesi. Ne kadar Avrupa ülkesi böyle bir projeden gaz almaya hazır. Beraberce çalışmak lazım. Sonra aşama aşama bilgiler verilir.' açıklamasını yaptı.

'TALİMAT VERDİK'
Başkan Erdoğan da Kazakistan dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'yi gaz merkezi yapacak projeyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
İfade edildiği şekliyle, böyle bir dağıtım merkezi için, bu iş için tabii ki Trakya en önemli yer olarak görülüyor. Biz başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza ve Rusya tarafında ilgili kuruma müşterek bir çalışma yapmaları talimatını Sayın Putin ile birlikte verdik. Orada bu çalışmayı yapacaklar. En uygun yer neresiyse bu dağıtım merkezini orada inşallah kurmuş olacağız. Bizim ulusal anlamda bir dağıtım merkezimiz var ama tabii şimdi bu uluslararası bir dağıtım merkezi olacak. Bu konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ile Rusya tarafı çalışmayı yapıp bize sunacaklar ve ondan sonra da adımı atmış olacağız. Burada bekleme diye bir şey yok. Kararı bugün hemen süratle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza verdik. Aynı şekilde aynı anda Rusya'dan (Gazprom Başkanı) Miller de bu toplantıdaydı, o da talimatı aldı. Şimdi arkadaşlarımız birbirleriyle görüşmek suretiyle çalışmaya başlayacaklar. Güvenlik noktasında biz her türlü adımı atarken tabii ki burada da güvenlik neyi gerektiriyorsa bu güvenlik ağımızı da süratle kuruyor ve ona göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
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