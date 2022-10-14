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Beyaz Gazete
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Şanlıurfa sivil toplum kuruluşlarından LGBT karşıtı yürüyüş

Şanlıurfa Aile Platformu, LGBT’ye karşı yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sonrası Haşimiye Meydan’ında imza kampanyası başlatıldı.

Ekleme: 14.10.2022 - 16:25 Güncelleme: 14.10.2022 - 16:26 / Editör: Ozge Selin
Şanlıurfa sivil toplum kuruluşlarından LGBT karşıtı yürüyüş
Şanlıurfa Aile Platformu organizasyonunda, çok sayıda STK temsilcilerinin katılımıyla LGBT'ye karşı Cuma namazı çıkışı Dergah cami önünde basın açıklaması düzenledi. Açıklamayı Şanlıurfa Aile Platformu Başkanı Handan Karataş yaparken çok sayıda vatandaş da basın açıklamasına katılarak destek verdi.

Kalabalık grup, daha sonra Balıklıgöl'den Haşimiye Meydan'ına kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sonrası çıkışı yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sonrası Haşimiye Meydan'ında Şanlıurfa Aile Platformu imza kampanyası başlattı.
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