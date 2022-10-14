  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,09 - 18,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Putin 'Türkiye'yi merkez yapabiliriz' demişti: Avrupa Birliği'nden ilk tepki

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Tim McPhie, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'ya gaz ihracatı için Türkiye'de bir merkez kurulması önerisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. McPhie, Türk Akımı boru hattı konusunda ise konuşmaktan kaçındı.

Putin 'Türkiye'yi merkez yapabiliriz' demişti: Avrupa Birliği'nden ilk tepki
Ekleme: 14.10.2022 - 18:37 Güncelleme: 14.10.2022 - 18:57 / Editör: Ozge Selin
Putin 'Türkiye'yi merkez yapabiliriz' demişti: Avrupa Birliği'nden ilk tepki
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Tim McPhie, Türkiye'de kurulması gündeme gelen gaz merkeziyle ilgili, 'Rus gazını mümkün olan en kısa sürede azaltmak istiyoruz. Burada sorun Rus gaz altyapısına bağımlılığımız değil. Tamamen işleyen boru hatlarımız var' dedi.

'En kısa sürede azaltmak istiyoruz'
Rusya'nın enerjiyi bir silah olarak kullandığını belirten McPhie, 'Rus gazını mümkün olan en kısa sürede azaltmak istiyoruz. Burada sorun Rus gaz altyapısına bağımlılığımız değil. Tamamen işleyen boru hatlarımız var' ifadelerini kullandı.

McPhie, AB ülkelerinin Rus gazına yaklaşımlarının açık olduğuna işaret ederek, 'Komisyon ve üye ülkeler olarak Rus fosil yakıtlarından bir an önce uzaklaşma taahhüdünde bulunduk' diye konuştu.

Konuşmaktan kaçındı
Türk Akımı boru hattı konusunda da McPhie, 'Bir boru hattına gelecekte ne olacağı, hangi gazın bu hattan sağlanabileceği konularına girmeyeceğim' değerlendirmesinde bulundu.
Bartın Amasra'da maden ocağında patlama! Yer altında işçiler var!
Türkiye ile Katar arasında kritik anlaşmalar! Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü
Cüneyt Özdemir ABD'de sekiz saat ortadan kaybolan Kılıçdaroğlu'na sordu: Yanında gazeteci götürmüşsün onları atlatıyorsun bu gizem ne?
Putin 'Türkiye'yi merkez yapabiliriz' demişti: Avrupa Birliği'nden ilk tepki
Yunan basını panikte! 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözleri Yunanistan'ı yine karıştırdı
Rusya lideri Putin'den Başkan Erdoğan'a teşekkür
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan, su tarifesi açıklaması
Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tehlikeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemi açıklamalar...
Bakan Kurum: Depozito iade sistemini Türkiye'nin dört bir yanında milletimize sunacağız
Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: İcazet almaya gidiyor!
Bakan Çavuşoğlu: Avrupa'nın enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız
CHP lideri Kılıçdaroğlu ABD'deki gizemli sekiz saatle ilgili konuştu: Hamburger yemeye gitmiş
Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı!
Başkan Erdoğan'dan Astana Zirvesi dönüşünde önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan Putin'in 'Doğalgaz için dağıtım merkezi' teklifine dair ilk açıklama...
Fransız şirketten ikiyüzlü politika! Savaş suçu iddiaları damga vurdu
Karamollaoğlu'na yeni rakip: Saadet Partisi Genel Başkanlığı'na adaylığını duyurdu
Cemevine çirkin provokasyon: Şüpheli çanta panik yarattı! Kendilerini sanatçı olarak tanıttılar
İstanbul için saat verildi! Metoroloji'den son dakika uyarısı!

İstanbul için saat verildi! Metoroloji'den son dakika uyarısı!

TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu

TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu

İngiltere Kralı Charles 539 yıl önce işlenen cinayeti aydınlatacak

İngiltere Kralı Charles 539 yıl önce işlenen cinayeti aydınlatacak

e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin: Birikmiş alacağınız olabilir

e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin: Birikmiş alacağınız olabilir

Yürüyüş yaparken karşısına çıktı: Ölü adamın parmakları görenleri dehşete düşürdü

Yürüyüş yaparken karşısına çıktı: Ölü adamın parmakları görenleri dehşete düşürdü

Nisa Mihriban bebekten acı haber!

Nisa Mihriban bebekten acı haber!