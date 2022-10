PKK'nın finans yapılanması çözüldü! Para kuryeliğini de HDP'li milletvekilleri yapmış

Yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin KCK Türkiye maliyesinden birinci derecede sorumlu kişi tarafından belediyede imardan sorumlu başkan yardımcısına iletildiğini, belirlenen miktar imardan sorumlu başkan yardımcısı aracılığı ile başka bir kişiye verilerek Türkiye sözcülüğüne ulaştırıldığı belirlendi. HDP Milletvekillerinin bir görevi daha soruşturma kapsamında deşifre oldu. PKK'nın elde ettiği parayı, Kandil'deki Murat Karayılan'a milletvekilleri ya da özel kuryeler aracılığı ile aktardığı tespit edildi.Kobani olaylarına ilişkin HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da arasında bulunduğu sanıklarla ilgili Ankara merkezli yürütülen Kobani soruşturmasında, gizli tanık ve şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda PKK'nın finans yapılanması deşifre oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Altun'un yürüttüğü soruşturmada Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanan 18'i tutuklu 89 sanık hakkında 895 sayfalık iddianame hazırlandı. Soruşturmada, PKK'nın HDP'li belediyeler ve milletvekilleriyle kurdukları finans yapılanmasının adeta röntgeni çekildi.10 yıllık mali verilen incelenmesi sonucu PKK'nın mali yapılanmasında yer aldıkları belirlenen aralarında PKK elebaşı Murat Karayılan ile HDP'li belediye başkaları ve milletvekillerinin de bulunduğu 91 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Aralarında talimat veren PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın ve HDP'li eski belediye başkanları ile milletvekillerinin de olduğu 89 sanık hakkında 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' ile 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 27,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.GELİR GİDER KAYNAKLARI DÜZENLİ BİÇİMDE DENETLENİYORİddianamede, PKK'nın finans faaliyetlerine ilişkin olarak, örgütün finans yönetiminin ilk dönemlerde elebaşı Abdullah Öcalan'ın bizzat kendisi ve kontrolündeki Merkez Komite ve bu komiteden görevlendirilen bir üye tarafından kontrol edildiği ancak zaman içerisinde örgütün ihtiyacına ve kaynaklarına göre daha karmaşık hale geldiği anlatıldı. Örgütün 'Ekonomik ve Mali Sistemine' ilişkin, ekonomi ve maliye komitesinin koordinesinde ve bütçe sistemi içinde yıllık bir planlamayla yürütüldüğü, mali alana ilişkin, maliye komitelerinin her alanda örgütlendiği, tüm çalışmaların bu komitelerde merkezileştirilmesi ve denetim kurulu oluşturularak her alanda tüm gelir-gide kaynaklarının düzenli biçimde denetlendiği aktarıldı.ÖRGÜTÜN KAYNAĞI KAÇAKÇILIK, BAĞIŞ, ETKİNLİK VE PARAVAN ŞİRKETLERÖrgütün mali yapılanmasında her türlü kaçakçılık, (uyuşturucu, akaryakıt, sigara, insan, silah, emtia) faaliyetiyle uğraştığı, çeşitli yolsuzluk suçları, sözde vergilendirme, haraç, hırsızlık, adam kaçırma vb. eylemlere başvurduğu, çeşitli adlar altında halktan para topladığı ve sosyal etkinliklerden para elde ettiği kaydedildi. İddianamede, illegal finans faaliyetlerinin kaçakçılık ve yolsuzlukların yanı sıra legal görünümlü faaliyetler, sosyal etkinlik gelirleri, paravan şirketler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve basın yayın faaliyetlerinden de gelir elde edildiği ifade edildi.BİRİNCİ DERECE SORUMLU 'KARAYILAN'İddianamede yer alan Ulaş isimli gizli tanık ifadesinde, KCK Türkiye maliyesi ve HPG maliyesi yapılanmaları mevcut olup tüm bu maliye yapılanmalarından KCK yürütme konsey üyesi Cemal kod adlı Murat Karayılan'ın birinci derecede sorumlu olduğunu söyledi. KCK Türkiye mali yapılanmasının ikiye ayrıldığını söyleyen gizli tanık Ulaş, 'Türkiye metropollerindeki çalışmaları HDP, DBP genel saymanı ve il saymanları, ayrıca görevlendireceği sağlam, örgüte bağlı, güvenilir kişiler oluşturur. Bu kişiler iş insanlarından bağış, yardım adı altında örgüt adına vergilendirme faaliyeti yürütür. Geçmiş dönemlerde iş insanlarından örgüt adına alınan bu paralar direkt vergilendirme adı altında toplanıyordu. 2000 yılından sonra yine örgüt adına alınan bu paralar bağış, yardım adı altında alınmakla birlikte toplanan bu paraların karşılığında herhangi bir makbuz verilmez' dedi.HDP'NİN KAMPANYA GELİRLERİ PKK'YAKCK Türkiye maliye faaliyetlerinin diğer önemli ayağının da Doğu ve Güneydoğu illerinde BDP, HDP, DPB gibi partilerin kazanmış olduğu belediyelerdeki ihale, ruhsat, imar işlemleri üzerinden yürütüldüğünü söyleyen gizli tanık, yine bu bölgedeki iş insanlarından alınan yardım bağışı adı altında para toplanarak KCK Türkiye maliyesine aktarıldığını ifade etti. Gizli tanık, KCK Türkiye maliyesi tarafından KCK Türkiye sözcülüğüne aylık 600 bin lira verildiğini, bu bütçenin yetmemesi halinde, ilgili ay içerisinde eylem, etkinlik için gerekli olan ekstra bütçe talep edilerek maliye tarafından karşılandığını kaydetti.KCK Türkiye maliye komitesinin yanı sıra KCK Türkiye maliye denetleme komitesinin de bulunduğunu ifade eden gizli tanık bu komite BDP, HDP, DBP il ilçe saymanları ile tüm kuruluşların saymanlık faaliyetlerini planladığını, organize ettiğini ve denetlediğini söyledi. Söz konusu faaliyetlerin yanı sıra BDP, HDP ve DBP'nin il ve ilçe teşkilatlarının bulunduğu yerlerde çeşitli adlar altında farklı kampanyalar düzenlendiğini aktaran gizli tanık ifadesine, bu kampanyalarda takvim, anahtarlık, rozet, fitre, zekât, kurban derileri, nevruz kartları, lüks otellerde yemek ve kahvaltı organizasyonları vb. faaliyetler ile KCK Türkiye maliyesine aktarılmak üzere gelir elde edildiğini de ekledi.'TÜRKİYE GENEL MALİYESİNE YÖNELİK OLASIOPERASYONU ÖNLEMEK İÇİN KURULDU'Gizli tanık, örgütün lüks otellerde düzenlenen yemek ve kahvaltı organizasyonlarını siyasi partiler üzerinden düzenlediğini, davetiye üzerinden organizasyona gelen şahıslardan para topladığı gibi, yemek veya kahvaltı sırasında konuşma yapması için seçilen iş adamı tarafından örgütsel ajitasyon içerikli konuşması sonrası yine bağış adı altında yüksek miktarlarda para toplandığını ifade etti. Maliye denetleme komitesinin aslında Türkiye genel maliye komitesini korumak amacıyla oluşturulduğunu belirten gizli tanık, KCK maliye denetlemeyi görünür kılarak devlet birimlerinin tüm dikkatini buraya çektiklerini, Türkiye genel maliyesine yönelik olası takip, operasyon gibi durumları engellemeye dönük oluşturulmuş bir yapı olduğunu kaydetti.GİZLİ TANIK PARA TRAFİĞİNİ TEK TEK ANLATTIGizli tanık, KCK Türkiye maliyesi Türkiye genelindeki tüm örgütlü yapılara aylık olarak düzenli örgütsel çalışmalarda kullanılmak üzere para verdiğini söyledi. Gizli tanık, PKK elebaşı Murat Karayılan'ın talimatı ile HDP'li belediyeler aracılığıyla Kandil'e giden para trafiğini anlatarak, 'Bu paraları, kadın örgütü (DÖKH, KJA, TJA),Gençlik örgütü(legal, illegal), Serhildan komitesi, 78'ler derneği, Rojava derneği, MEYA-DER, GÖÇ-DER, TUHAD-FED/ TAY-DER, Cezaevleri, Cezaevleri Dış Koordinasyon, Barış Grubu, DTK, DBP, Yerel Yönetimler Komitesi, Bilim Aydınlanma ve Eğitim Komitesi, Barış Annelerine verir.KCK Türkiye yürütmesine her ay düzenli olarak verilen 600 bin Türk liralık bütçe dışında, örgütçe önem atfedilen 15 Şubat, 8 Mart, 21 mart (nevroz), 1 mayıs, 18 mayıs, 15 ağustos 9 ekim, 27 kasım vb. önemli günlerde, panel, seminer, çeşitli salon toplantıları, anmalar, kutlamalarda, her türlü eylem, etkinlikte bayrak, flama, poster, pankart, bildiri, döviz, stiker, billboard vb. genel ve yerel seçimlerde, (yaklaşık 25-30 trilyon bütçe ayrılır) hava veya karayolu ile Erbil'e ve Kandil'e legal yollardan gideceklerin gidiş dönüş yol masraflarında, karayolu ile Kandil'e, illegal yollardan gidiş-dönüş masraflarında, legal - illegal gidişler, kadro, yarı kadro, legal çalışan, STÖ temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri, Emek Hareketi Bileşenlerinin gidiş dönüş masraflarında, örgüte rapor, bilgi, belge sunmak isteyenlerin gidiş dönüş masraflarında, aile, aşiret, toplumsal sorunlarını örgüt aracılığı ile çözmek için Kandil alanına gidenlerin gidiş dönüş masrafları için aylık gelen para haricinde para aktarılır. Aylık dağıtılacak para miktarı Kandil'de bulunan KCK maliye sorumlusu Cemal kod Murat Karayılan'ın onayından geçtikten sonra dağıtılır.Bu para trafiği KCK Türkiye maliyesinden birinci derecede sorumlu kişi tarafından belediyede imardan sorumlu başkan yardımcısına iletilir, belirlenen miktar imardan sorumlu başkan yardımcısı aracılığı ile başka bir şahsa verilerek Türkiye sözcülüğüne ulaştırılır. Böylelikle para trafiği sağlanmış olur. HDP veya DBP'nin kazanmış olduğu belediyelerin imardan sorumlu başkan yardımcıları ihale, imar ve ruhsat işlemlerinde kayıt dışı alınan paraların KCK Türkiye genel maliyesine aktarır. Oradan da milletvekilleri veya özel kuryeler aracılığı ile Kandil'de bulunan KCK yürütme konsey üyesi Murat Karayılan'a aktarılır' dedi.