Kılıçdaroğlu’nun “PayPal’ı yasakladılar” sözleri yalan çıktı! Kendileri reddetmiş!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ziyareti kapsamında Dünya Bankası yöneticileri ve dijital sektörden isimlerle bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu buluşmayla ilgili ayrıntıları sosyal medyadan paylaştı.PAYPAL'IN YASAKLANDIĞINI SÖYLEDİ!Kılıçdaroğlu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası dijital ödeme sistemleri, Dünya Bankası yöneticileri ve dijital sektör paydaşları ile buluştum. Türkiye'de girişimci gençler PayPal vb. kanallar sayesinde her yıl ciddi gelir elde ediyordu. Türkiye'nin her şehrinden tüm dünyaya katma değeri yüksek ürünler gidiyordu. Ne yaptılar? Yasakladılar" ifadelerini kullandı.OLMAYAN YASAĞI KALDIRACAĞINI SÖYLEDİSözlerine sosyal medyadan devam eden Kılıçdaroğlu "Sektörlere danışmadan yaptıkları işlerin bedeli çok yüksek oluyor. 6 yılda Türkiye en az 10 milyar dolar kaybetti. Girişimci gençlerimizi örseliyorlar. İktidara gelir gelmez PayPal yasağını kaldıracağız ve Web 3.0 platformlarını yaygınlaştıracağız. Girişimci ekosistemleri ana paydaşımız olacak. Türkiye'deki ekonomik, bilimsel ve siyasal fetret dönemini bitireceğiz. Girişimcilerimizin, gençlerimizin özgürce var olacakları bir ülke çok yakın. Dünyanın ve ülkemizin en parlak zihinleri ile yapacağız bunu" dedi.ALKAN: "ÜLKEMİZDE PAYPAL'IN YASAKLANMASI SÖZ KONUSU OLMADI, KENDİ KARARLARIYLA ÇEKİLDİLER"ShiftDelete Kurucusu Hakkı Alkan ise Kılıçdaroğlu'nun PayPal yasağı olduğuna dair ifadelerini sosyal medyadan yalanlayarak şunları yazdı: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun teknoloji şirketleriyle görüşmesi çok önemli. Bildiğim kadarıyla, ülkemizde PayPal'ın yasaklanması söz konusu olmadı. Sunucularını Türkiye'ye getirmeyi reddettiği için kendi kararlarıyla ülkemizden çekildiler. Yeniden ülkemizde faaliyete başlamak için de önemli yol aldılar. İsmini açıklayamayacağım (kendilerinden izin alamadığım) bir özel kurum ile uzun zamandır Türkiye'de yeniden faaliyete geçmek için çalışıyorlar. Dünyaya dijital iş üreten gençlerin ödeme alabilmesi için PayPal'in ülkemizde faaliyetini sürdürmesi çok değerli."BDDK: "PAYPAL VERİLERİNİ TÜRKİYE'DE TUTMAYI REDDETTİ VE FAALİYETLERİNİ DURDURDU"BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, PayPal'ın verilerini Türkiye'de tutmayı reddetmesi ve önerilen alternatif çözümü de kabul etmemesi faaliyetlerini durdurmasıyla sonuçlandığını ifade ederek 2016 yılında şu açıklamayı yapmıştı: "Şirketin, Kanunun 23. maddesi ve Tebliğin 16 maddesine uyum için gerekli çalışmaları yapmadığı görülmüş, şirket ile yapılan müteaddit yazışma ve toplantılarda bu durum dile getirilmiş ancak 'Sistemlerin yurt içine getirilmesine ilişkin herhangi bir fizibilite çalışması yapmadıkları, sistemleri Türkiye'ye getirmenin teknik olarak mümkün olduğu ancak global şirket politikası gereği böyle bir tercihte bulunmayacakları, bilgi sistemlerini ve yedeklerini Türkiye'ye getirmeyi planlamadıkları ifade edilmiş.Şirkete işlemin bir tarafının yurt dışında olduğu işlemler için Tebliğin 16. maddesi 4. fıkrasında tanımlanan istisnaları kullanarak daha minimal bir sistemle 'cross border' (sınır ötesi) olarak adlandırılan farklı bir faaliyet izni için başvurabilecekleri belirtilmiş, şirkete nihai kararını vermesi için bir süre verilmiş ancak verilen süre zarfında firmadan herhangi bir geri dönüş olmamış ve faaliyet izni başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır."BDDK Başkanı Akben açıklamasında şu ifadeleri de kullanmıştı: "Her şirket gibi ilgili firma da gerekli şartları sağlayıp tekrar başvuru yapması halinde faaliyet izni süreci yeniden başlatılabilecektir."