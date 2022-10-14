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İngiltere Kralı Charles 539 yıl önce işlenen cinayeti aydınlatacak

Kraliçe 2.Elizabeth tarafından engellenen çalışma, Kral Charles'in onayıyla başladı. İki prense ait olduğuna inanılan kalıntılar için DNA testi yapılacak ve gizemli cinayet ortaya çıkacak.

Ekleme: 14.10.2022 - 15:30 Güncelleme: 14.10.2022 - 15:37 / Editör: Ozge Selin
İngiltere Kralı Charles 539 yıl önce işlenen cinayeti aydınlatacak
İngiltere Kraliyet Ailesi'nde yeni bir hareketlilik yaşanıyor... Kral Charles, daha önce annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in araştırılmasına izin vermediği cinayetin peşine düştü. 539 yıl önce amcaları tarafından öldürülen iki prense ait olduğuna inanılan kemikler için DNA testi istedi.

Gizemli cinayet ortaya çıkacak

Bu adımla birlikte 'Kuledeki Prensler' olarak adlandırılan cinayetin gizemi aydınlığa kavuşacak. Kalıntıların, Kral 3.Richra ve Prens 5.Edward'a ait olduğu düşünülüyor.

İngiltere Kralı Charles 539 yıl önce işlenen cinayeti aydınlatacak

Londra Kulesi'ne hapsedildiler

Rivayete göre, babası 4. Edward'ın (1442-1483) ölümünün ardından kral olmaya hazırlanan 5. Edward'ın ve küçük erkek kardeşinin, 1483'te Londra Kulesi'ne hapsedildiği ve bunun yerine tacı 3. Richard olarak kendisi için talep eden amcaları tarafından öldürüldüğü biliniyor. Londra Kulesi'ne hapsedilen prenslerin bir daha canlı görülmediği belirtiliyor.

İngiltere Kralı Charles 539 yıl önce işlenen cinayeti aydınlatacak

Hükümdar'ın onayı gerekiyor

Öte yandan ikisi 1600'lerde Londra Kulesi'nde ve ikisi 1700'lerde Windsor Şatosu'nda bulunan ve bazılarının prenslere ait olabileceğini öne sürülen dört çocuğun kalıntıları üzerinde DNA testi yapılması için Hükümdar'ın onay vermesi gerekiyor.

'Charles araştırma yapılmasını istedi'

Tarihi Kraliyet Sarayları'nın ortak baş küratörü Tracy Borman, 2. Elizabeth'in bu çalışmayı engelledini ancak Kral Charles, çok farklı bir görüşe sahip olduğunu ve DNA testini desteklediğini söyledi.

Borman, “Charles, genç prenslerin nasıl öldüğünü kesin olarak belirleyebilmemiz için bir araştırma yapılmasını istedi.' dedi.

Yaşanan olay, yazar William Shakespeare tarafından yazılan 3. Richard adlı oyunla birlikte popüler hale geldi.

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