Fransız şirketten ikiyüzlü politika! Savaş suçu iddiaları damga vurdu

Aylardır devam eden ve geçtiğimiz haftalarda şiddetini yeniden artıran Rusya Ukrayna savaşı, Batılı devletler tarafından büyük tepkiyle karşılanıyor. Her fırsatta Rusya’ya olan tepkilerini dile getiren ve yaptırım çağrısında bulunan ülkelerden biri olan Fransa’da skandal bir iddia ortaya atıldı.

Fransa'da iki dernek, savaş suçlarına ortak olduğu iddiasıyla TotalEnergies şirketi hakkında suç duyurusunda bulundu.BFMTV'nin haberine göre, Fransız Darwin Climax Coalition ve Ukrayna menşeli Razom We Stand dernekleri, ulusal terörle mücadele savcılığına yaptıkları başvuruda TotalEnergies'i Ukrayna'da savaş suçlarına ortak olmakla suçladı.RUS SAVAŞ UÇAKLARINA YAKIT SAĞLIYORŞikayet dosyasında "TotalEnergies'in Rusya'da bulunan bir petrol yatağından petrol çıkarmaya devam ederek Ukrayna'yı bombalayan Rus savaş uçaklarında kullanılan yakıtın üretilmesine izin verdiği" öne sürüldü.Fransız Le Monde gazetesi, ağustosta sivil toplum kuruluşu Global Witness'ın soruşturma ve araştırmalarına dayandırarak Rus uçaklarının Ukrayna savaşında istimal ettiği üslere sağlanan jet yakıtının, TotalEnergies'in yüzde 49'una, Rus şirketi Novatek'in de yüzde 51'ine sahip olduğu, Sibirya'daki Termokarst petrol yatağından Terneftegaz tarafından üretildiğini yazmıştı.Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası TotalEnergies, Rusya'daki projelerini kademeli askıya alacaklarını, 2022'nin sonuna kadar ülkeden tamamen çekileceklerini açıklamıştı.SİLAH DA SATMIŞLARDIFransa, benzer bir faaliyetle daha gündeme gelmişti. Geçtiğimiz Mart ayında ortaya çıkan olayda, Fransa'nın savaş başlamadan hemen önce Rusya'ya silah ve savaş uçakları sattığı belirlenmişti. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bunun uluslararası hukuka uygun olduğunu söylemişti.