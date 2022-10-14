'Dünyanın en büyük gaz merkezi Türkiye!' çıkışı İYİ Partili Aytun Çıray ve CHP'li Şimşek'i rahatsız etti
Ukrayna-Rusya savaşında hiçbir ülkenin başaramadığı diplomasi atağıyla "tahıl koridoru"ndan sonra şimdi de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dediği gibi "Türkiye'yi dünyanın en büyük gaz merkezi haline getirme niyetimizi belirledik." çıkışı Türkiye'nin menfaatlerini düşünmekten uzak muhalif kesimi rahatsız etti.
İYİ Parti İzmir Milletvekili, Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, CHP'nin fonladığı Tele 1'de 'Putin, Cumhur İttifakı'nın üçüncü üyesi olmuş' şeklinde konuşmuş' sözleriyle açıkça yükselen Türkiye imajından rahatsız oldu.
CHP'Lİ ŞİMŞEK DE DESTEK VERDİ
CHP'li Berhan Şimşek, Çıray'ın sözlerine destek vererek 'Aytun Bey aynen diyeceğim söz buydu. Putin, Cumhur İttifakı bileşenlerinin 3. üyesi olmuş' dedi.
NEVŞİN MENGÜ DE 'PUTİN AKP İL BAŞKANI GIBI ÇALIŞIYOR' DEMİŞTİ
Sosyal medyadan paylaşım yapan Nevşin Mengü Putin'in çıkışıyla ilgili, 'Putin Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için maşallah AKP il başkanı gibi çalışıyor' ifadelerini kullanmıştı.