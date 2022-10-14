'Dünyanın en büyük gaz merkezi Türkiye!' çıkışı İYİ Partili Aytun Çıray ve CHP'li Şimşek'i rahatsız etti

Ukrayna-Rusya savaşında hiçbir ülkenin başaramadığı diplomasi atağıyla "tahıl koridoru"ndan sonra şimdi de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dediği gibi "Türkiye'yi dünyanın en büyük gaz merkezi haline getirme niyetimizi belirledik." çıkışı Türkiye'nin menfaatlerini düşünmekten uzak muhalif kesimi rahatsız etti.