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Cumhurbaşkanlığı'ndan Bartın'daki maden ocağı patlamasına ilişkin açıklama...

Son dakika... Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı, gelişmelerin tüm kurumlar tarafından takip edildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgeye intikal etmiştir." denildi.

Ekleme: 14.10.2022 - 22:34 Güncelleme: 14.10.2022 - 22:46 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanlığı'ndan Bartın'daki maden ocağı patlamasına ilişkin açıklama...
Son dakika bilgisine göre Cumhurbaşkanlığı tarafından Bartın'daki maden ocağı patlamasıyla ilgili bir açıklama geldi.

Açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlaması ile ilgili süreci ve tüm kurumların katıldığı çalışmaların koordinasyonunu yakından takip ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Bartın'daki maden ocağı patlamasına ilişkin açıklama...

BAŞKAN ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA BAKANLAR BÖLGEDE

Maden ocağı patlaması sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkan Erdoğan'ın talimatlarıyla bölgeye intikal etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Bartın'daki maden ocağı patlamasına ilişkin açıklama...

BAKAN KOCA ACI HABERİ DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, patlama nedeniyle 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi. Koca, açıklamasında 'Bartın'da, bir maden ocağında meydana gelen patlamada, şu anki bilgilere göre; 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 20 yaralımız var. Patlamanın yaşandığı yere il merkezi ve il dışından 5 UMKE aracı ve 31 Ambulans, 1 Acil Müdahale Aracı ile toplam 149 personel görevlendirilmiştir. Acı haberleri azaltmak, tüm Türkiye'ye iyi haberler vermek için elimizden geleni yapacağız. Başımız sağ olsun.' ifadelerine yer verdi.
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