Cumhurbaşkanlığı'ndan Bartın'daki maden ocağı patlamasına ilişkin açıklama...

Son dakika bilgisine göre Cumhurbaşkanlığı tarafından Bartın'daki maden ocağı patlamasıyla ilgili bir açıklama geldi.Açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlaması ile ilgili süreci ve tüm kurumların katıldığı çalışmaların koordinasyonunu yakından takip ettiği bildirildi.BAŞKAN ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA BAKANLAR BÖLGEDEMaden ocağı patlaması sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkan Erdoğan'ın talimatlarıyla bölgeye intikal etti.BAKAN KOCA ACI HABERİ DUYURDUSağlık Bakanı Fahrettin Koca, patlama nedeniyle 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi. Koca, açıklamasında 'Bartın'da, bir maden ocağında meydana gelen patlamada, şu anki bilgilere göre; 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 20 yaralımız var. Patlamanın yaşandığı yere il merkezi ve il dışından 5 UMKE aracı ve 31 Ambulans, 1 Acil Müdahale Aracı ile toplam 149 personel görevlendirilmiştir. Acı haberleri azaltmak, tüm Türkiye'ye iyi haberler vermek için elimizden geleni yapacağız. Başımız sağ olsun.' ifadelerine yer verdi.