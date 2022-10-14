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Cemevine çirkin provokasyon: Şüpheli çanta panik yarattı! Kendilerini sanatçı olarak tanıttılar

Kayseri’de kendilerini sanatçı olarak tanıtan 5 kişinin Cemevine yönelik provakatif eylemini polis önledi. Cemevinini önüne balta, çanta ve tespih bırakan 5 şüpheli yakalanırken şüpheli çanta ise fünye ile patlatıldı.

Cemevine çirkin provokasyon: Şüpheli çanta panik yarattı! Kendilerini sanatçı olarak tanıttılar
Ekleme: 14.10.2022 - 11:44 Güncelleme: 14.10.2022 - 11:53 / Editör: Ozge Selin
Cemevine çirkin provokasyon: Şüpheli çanta panik yarattı! Kendilerini sanatçı olarak tanıttılar
Türkiye'de hükümetin tarihi adımları ile alevi vatandaşlar için yeni bir döne başlatılırken Kayseri'de çirkin bir provokasyon yaşandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Hacı Bektaş Caddesi üzerinde bulunan cemevinin merdivenlerinde şüpheli bir çanta gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Kırmızı beze sarılı balta
Cemevine gelen ekipler, yaptıkları incelemede merdivenlerde bir çanta, kırmızı renkli beze sarılı balta ve 1 adet tespihin olduğunu gördü.

Çevredeki kameraları inceleyen ekipler, beyaz renkli bir otomobille 5 şahsın cemevine geldiğini, bir şahsın video çektiğini, 2 şahsın ise cemevi merdivenlerinde bulunan malzemeleri bırakarak ayrıldıklarını belirledi.

5 kişi gözaltına alındı
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, özel kıyafetlerini giyen bomba imha ekipleri de çantayı kontrollü bir şekilde patlattı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olaya karışan ve kendilerini sanatçı olarak tanıtan S.A., H.A., B.A., S.Ö. ve C.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan, şahısların kimliğinin kısa zamanda tespit edilmesinde Kayseri Valiliği tarafından genel güvenlik tedbirleri çerçevesinde sayısı arttırılan güvenlik kameralarının etkili olduğu öğrenildi.
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