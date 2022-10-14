  • USD: 18,57 - 18,60
  • EURO: 18,04 - 18,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan'dan Putin'in 'Doğalgaz için dağıtım merkezi' teklifine dair ilk açıklama...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çeken bir doğal gaz açıklaması geldi. Putin, "Avrupa'ya yönelik yakıt ve doğal gaz kaynaklarımız için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlayarak, Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulabilir." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan da Astana Zirvesi dönüşü Putin'in teklifi ile ilgili kritik bir açıklamada bulundu.

Başkan Erdoğan'dan Putin'in 'Doğalgaz için dağıtım merkezi' teklifine dair ilk açıklama...
Ekleme: 14.10.2022 - 11:46 Güncelleme: 14.10.2022 - 11:59 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Putin'in 'Doğalgaz için dağıtım merkezi' teklifine dair ilk açıklama...
Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2'de kullanılamayan kapasitelerin TürkAkım boru hattı üzerinden kullanılabileceğini söyleyen Rusya Lideri Putin, 'Baltık Denizi'nde Kuzey Akım hatlarında kaybedilen hacimleri Karadeniz'e yönlendirebiliriz. Böylece, Avrupa'ya yönelik yakıt ve doğal gaz kaynaklarımız için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlayarak, Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulabilir.' ifadelerini kullandı.

Astana Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan da konu ile ilgili şunları söyledi;


'İfade edildiği şekliyle, böyle bir dağıtım merkezi için, bu iş için tabii ki Trakya en önemli yer olarak görülüyor. Biz başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza ve Rusya tarafında ilgili kuruma müşterek bir çalışma yapmaları talimatını Sayın Putin ile birlikte verdik. Orada bu çalışmayı yapacaklar. En uygun yer neresiyse bu dağıtım merkezini orada inşallah kurmuş olacağız. Bizim ulusal anlamda bir dağıtım merkezimiz var ama tabii şimdi bu uluslararası bir dağıtım merkezi olacak. Bu konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ile Rusya tarafı çalışmayı yapıp bize sunacaklar ve ondan sonra da adımı atmış olacağız. Burada bekleme diye bir şey yok. Kararı bugün hemen süratle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza verdik. Aynı şekilde aynı anda Rusya'dan (Gazprom Başkanı) Miller de bu toplantıdaydı, o da talimatı aldı. Şimdi arkadaşlarımız birbirleriyle görüşmek suretiyle çalışmaya başlayacaklar. Güvenlik noktasında biz her türlü adımı atarken tabii ki burada da güvenlik neyi gerektiriyorsa bu güvenlik ağımızı da süratle kuruyor ve ona göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. '
Bakan Çavuşoğlu: Avrupa'nın enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız
Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı!
Başkan Erdoğan'dan Astana Zirvesi dönüşünde önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan Putin'in 'Doğalgaz için dağıtım merkezi' teklifine dair ilk açıklama...
Fransız şirketten ikiyüzlü politika! Savaş suçu iddiaları damga vurdu
Karamollaoğlu'na yeni rakip: Saadet Partisi Genel Başkanlığı'na adaylığını duyurdu
Cemevine çirkin provokasyon: Şüpheli çanta panik yarattı! Kendilerini sanatçı olarak tanıttılar
HDP'li Semra Güzel hakkındaki iddianame kabul edildi
'Dünyanın en büyük gaz merkezi Türkiye!' çıkışı İYİ Partili Aytun Çıray ve CHP'li Şimşek'i rahatsız etti
Bakan Akar'dan F-16 açıklaması: Olumlu sonuçlanması için gayret ediyoruz, alternatifler var
CHP'de savaş! CHP'li vekil Fikret Şahin ilçe başkanını hapse attırdı
MİT'ten nokta operasyon! PKK/YPG sözde tugay sorumlusunu etkisiz hale getirdi
Kılıçdaroğlu’nun “PayPal’ı yasakladılar” sözleri yalan çıktı! Kendileri reddetmiş!
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Alman Marshall Vakfı’na ziyaret
PKK'nın finans yapılanması çözüldü! Para kuryeliğini de HDP'li milletvekilleri yapmış
Dezenformasyonla mücadele yasalaştı: 40 maddelik düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi
Başkan Erdoğan'dan 'Yeniden Asya Girişimi' vurgusu...
Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü!
Terör örgütünde çözülme sürüyor: 3 terörist teslim oldu
CHP’li Milletvekili, CHP’li eski ilçe başkanını hapse attırdı!
İstanbul için saat verildi! Metoroloji'den son dakika uyarısı!

İstanbul için saat verildi! Metoroloji'den son dakika uyarısı!

TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu

TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu

Togg satış modeliyle şaşırtacak! Bu özelliklere dikkat: Seyir halindeyken ödeme yapacak

Togg satış modeliyle şaşırtacak! Bu özelliklere dikkat: Seyir halindeyken ödeme yapacak

e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin: Birikmiş alacağınız olabilir

e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin: Birikmiş alacağınız olabilir

Yürüyüş yaparken karşısına çıktı: Ölü adamın parmakları görenleri dehşete düşürdü

Yürüyüş yaparken karşısına çıktı: Ölü adamın parmakları görenleri dehşete düşürdü

Nisa Mihriban bebekten acı haber!

Nisa Mihriban bebekten acı haber!