Başkan Erdoğan'dan Putin'in 'Doğalgaz için dağıtım merkezi' teklifine dair ilk açıklama...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çeken bir doğal gaz açıklaması geldi. Putin, "Avrupa'ya yönelik yakıt ve doğal gaz kaynaklarımız için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlayarak, Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulabilir." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan da Astana Zirvesi dönüşü Putin'in teklifi ile ilgili kritik bir açıklamada bulundu.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2'de kullanılamayan kapasitelerin TürkAkım boru hattı üzerinden kullanılabileceğini söyleyen Rusya Lideri Putin, 'Baltık Denizi'nde Kuzey Akım hatlarında kaybedilen hacimleri Karadeniz'e yönlendirebiliriz. Böylece, Avrupa'ya yönelik yakıt ve doğal gaz kaynaklarımız için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlayarak, Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulabilir.' ifadelerini kullandı.Astana Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan da konu ile ilgili şunları söyledi;