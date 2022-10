Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan geçmiş olsun mesajları

Bartın'daki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında patlama meydana geldi.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.SPOR CAMİASINDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARIPatlamanın meydana gelmesinin ardından Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve geçmiş olsun mesajı geldi.Fenerbahçe: 'Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada can kaybının olmamasını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Bartın, dualarımız sizinle.'Galatasaray: 'Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamanın can kaybına sebep olmamasını diliyor, patlama sırasında madende olan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.'Beşiktaş: 'Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada can kaybı olmamasını temenni ediyor, patlama esnasında madende olan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.'Trabzonspor: 'Geçmiş olsun Bartın. Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen patlamada herhangi bir can kaybının olmamasını temenni ediyoruz. Dualarımız sizinle'