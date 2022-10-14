Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan geçmiş olsun mesajları
Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında patlama meydana geldi. Vali, madende mahsur kalanların olduğunu açıklarken kurtarma çalışmaları da sürüyor. Patlamaya ilişkin spor camiasından gemiş olsun paylaşımları yapıldı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor patlamaya ilişkin geçmiş dileklerini içeren mesaj paylaştı.
Bartın'daki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SPOR CAMİASINDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI
Patlamanın meydana gelmesinin ardından Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve geçmiş olsun mesajı geldi.
Fenerbahçe: 'Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada can kaybının olmamasını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Bartın, dualarımız sizinle.'
Galatasaray: 'Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamanın can kaybına sebep olmamasını diliyor, patlama sırasında madende olan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.'
Beşiktaş: 'Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada can kaybı olmamasını temenni ediyor, patlama esnasında madende olan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.'
Trabzonspor: 'Geçmiş olsun Bartın. Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen patlamada herhangi bir can kaybının olmamasını temenni ediyoruz. Dualarımız sizinle'
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SPOR CAMİASINDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI
Patlamanın meydana gelmesinin ardından Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve geçmiş olsun mesajı geldi.
Fenerbahçe: 'Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada can kaybının olmamasını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Bartın, dualarımız sizinle.'
Galatasaray: 'Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamanın can kaybına sebep olmamasını diliyor, patlama sırasında madende olan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.'
Beşiktaş: 'Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada can kaybı olmamasını temenni ediyor, patlama esnasında madende olan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.'
Trabzonspor: 'Geçmiş olsun Bartın. Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen patlamada herhangi bir can kaybının olmamasını temenni ediyoruz. Dualarımız sizinle'