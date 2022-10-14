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Bakanlar Bartın'da: 14 vatandaşımız hayatını kaybetti, ilk bilgiye göre grizu patlaması...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bartın'da maden kazasının olduğu bölgede açıklama yaptı. Bakan Soylu "Maalesef 14 vatandaşımız hayatını kaybetti. Riskli bölgede 49 kişi vardı, 21 kardeşimiz hastaneye kaldırıldı" ifadelerini kullandı. Bakan Dönmez ise " İlk değerlendirmelere göre grizu patlaması olduğu belirtiliyor. Tüm arama kurtarma ekipleri şu anda görev başında" diye konuştu.

Bakanlar Bartın'da: 14 vatandaşımız hayatını kaybetti, ilk bilgiye göre grizu patlaması...
Ekleme: 14.10.2022 - 22:57 Güncelleme: 14.10.2022 - 23:08 / Editör: Ozge Selin
Bakanlar Bartın'da: 14 vatandaşımız hayatını kaybetti, ilk bilgiye göre grizu patlaması...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bartın'da maden kazasının olduğu bölgede açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Maalesef 14 vatandaşımız hayatını kaybetti. Riskli bölgede 49 kişi vardı, 21 kardeşimiz hastaneye kaldırıldı. Başımız sağolsun Allah sabır versin.

Aşağıda 49 kişinin olduğu alanda çıkardıklarımız var çıkaramadıklarımız var. Bilgileri her saat başı sizlerle paylaşmış olacağız.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

İlk değerlendirmelere göre grizu patlaması olduğu belirtiliyor. Tüm arama kurtarma ekipleri şu anda görev başında.
Bakan Soylu: Madendeki patlamada 14 vatandaşımız hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanlığı'ndan Bartın'daki maden ocağı patlamasına ilişkin açıklama...
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