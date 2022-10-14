Bakan Koca acı haberi duyurdu: 2 kişi hayatını kaybetti, 20 yaralı

Son dakika bilgisine göre Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında patlama meydana geldi. Sağlık Bakanı Koca, patlamada 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini 20 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, patlama nedeniyle 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi. Koca, açıklamasında "Bartın'da, bir maden ocağında meydana gelen patlamada, şu anki bilgilere göre; 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 20 yaralımız var." ifadelerine yer verdi.CUMHURBAŞKANLIĞI'DAN AÇIKLAMABartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişnkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı, gelişmeler tüm kurumlar tarafından takip edildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkan Erdoğan'ın talimatlarıyla bölgeye intikal etmiştir." denildi.