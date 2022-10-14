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Bakan Çavuşoğlu: Avrupa'nın enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşı Al Thani ile ortak açıklama yapıyor. Çavuşoğlu, ''Türk Akım 1 kendi ihtiyacımız için, Türk Akım 2 ise Avrupa ülkeleri içindi. Avrupa'daki enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız. Onların zayıflaması bizim lehimize değil aleyhimizedir. Çözüm için katkı da sağlamak isteriz'' dedi.

Bakan Çavuşoğlu: Avrupa'nın enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız
Ekleme: 14.10.2022 - 12:51 Güncelleme: 14.10.2022 - 13:25 / Editör: Ozge Selin
Bakan Çavuşoğlu: Avrupa'nın enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"ÇÖZÜM İÇİN KATKI SAĞLAMAK İSTERİZ"

Bakan Çavuşoğlu'ndan konuşmasından öne çıkanlar:

"Türk Akım 1 kendi ihtiyacımız için, Türk Akım 2 ise Avrupa ülkeleri içindi. Avrupa'daki enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız. Onların zayıflaması bizim lehimize değil aleyhimizedir. Çözüm için katkı da sağlamak isteriz. Sonuç itibarıyla Cumhurbaşkanımızın basın mensuplarına söylediği gibi, bunun iyi incelenmesi ve çalışılması gerekiyor.

"BERABER ÇALIŞMAK LAZIM"

Biz şu an bile gaz fiyatlarının belirlenmesi için bir hüviyet kazandık. Londra ve Almanya'da gaz fiyatlarının belirlendiği merkezler, marketler var. Arz-Talep meselesi. Ne kadar Avrupa ülkesi böyle bir projeden gaz almaya hazır. Beraberce çalışmak lazım. Sonra aşama aşama bilgiler verilir."

ABD'DEN F-16 TEDARİKİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'den F-16 tedariki konusunda, "Şartlı bir şekilde almanın bize bir faydası olmaz. Bunun bir an önce neticelendirilmesi lazım" dedi.

"HER İKİ TARAFLA DA TEMASTA OLMAKTA FAYDA VAR"

Ukrayna ve Rusya ile diyaloğun koparılmaması gerektiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Her iki tarafla da temasta olmakta fayda var. Batı ile Rusya arasında müzakere edilmesi gereken konular var" dedi.
Bakan Çavuşoğlu: Avrupa'nın enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız
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