Bahçelievler'de arkadaşını öldürüp kuyuya atan şahıs: Kardeşim gibiydi

Geçtiğimiz yıl silahla vurularak vesedi kuyuya atılan 51 yaşındaki Bahtiyar Akçay cinayetine ilişkin dava görüldü İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde yaşanan olayda, arkadaşıyla tartışma yaşayan Nadir Ün, olayın alevlenmesiyle Akçay'ı silahla yaraladı. Bir süre sonra öldüğünü anladığı arkadaşının cesedini halı fabrikasındaki kuyuya atarak üzeri çimentoyla kapattı. Bir süre sonra yakalanan Ün, işlemlerin ardından tutuklandı.DHA'nın aktarımına göre; bugün Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katılan tutuklu sanık Nadir Ün, savunma yaptı. Öte yandan olaya ilişkin tutuksuz sanık Mustafa Kemal A., Akçay'ın kızı Aslıhan Akçay ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.Duruşmadaki savunmasında maktul ile abi kardeş gibi olduğunu söyleyen sanık Nadir Ün, 'Bu olay keşke yaşanmasaydı. Maalesef bu kötü olay yaşandı. Maktul kardeşim gibiydi. Ben 12 Eylül 1980'den sonra işkenceler gördüm. 35 yıldır da sinir hastasıyım. Maktul Giresun'dan bize gelip gidiyordu. Benden 25 bin TL para istedi. Erzurum'daki birinde alacağı olduğunu, alınca vereceğini söyledi. Ben de verdim. Maktul 26 Mayıs 2021'de öğlen saatlerinde araç almak için İstanbul'a geldi. Olay günü maktul bana 'Araba alacağım kaç para vereceksin' dedi. Ben de daha önce borç para aldığını söyleyerek 'İnek miyim' diye tepki gösteri para vermeyeceğimi söyledim.' dedi.Sanık Ün, '.' diye konuştu.Maktul Bahtiyar Akçay'ın kızı Aslıhan Akçay, 'Babam araba bakıyordu. Sanıktan 50 bin TL alacağım var diyordu. Babam araba alıp geri dönecekti. Beni bir gün aradı. Sanığın 20 binTL daha vereceğini 70 bin TL'lik araba alacağını söyledi. Ben Nadir Ün'ü aradım. Nadir Ün telefonu açtığında bana gülerek, 'Kızım nasılsın' dedi. Halbuki 3 gün önce babamı öldürmüş. Babama ulaşamadığımı söyledim. Bana 3 gün önce gördüğünü söyledi. Nadir Ün whatsapptan attığı mesajlarla benimle dalga geçti. Babamın başka kadınlarla ilişkisi olduğunu, psikolojik sorunları olduğunu, intihar etmiş olabileceğini, AİDS'e yakalanmış olabileceğini söyledi. Ben babama bir söz vermiştim. Seni bırakmam demiştim. Nadir Ün benim anlayamayacağımı düşündü. Benimle dalga geçti, ben babamı bulmaya kararlıydım. Şikayetçiyim.' dedi.Nadir Ün'e yardım ettiği iddia edilen tutuksuz sanık Mustafa Kemal A., 'Benim bu olaylarla hiçbir ilgim yok. Nadir Bey halı değiştirmek için çağırdı. Halıyı değiştirdim. Eşyaların tozunu aldık. Normal temizlikti. Öldürme olayına ilişkin görgüm ve bilgim yoktur. Nadir Bey'in talimatlıyla halıları çöpün yanına götürerek yaktım. Suç işlediğimden haberdar değilim.' dedi.Mahkeme, sanık Nadir Ün'ün gördüğü tedaviye ilişkin evrakların sunulması ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, maktul Akçay'ın HTS kayıtları incelendiğinde halı fabrikasına giriş yaptığı ancak çıkış kaydına rastlanılmadığı bilgisine yer verildi. Şüphe üzerine fabrikada yapılan aramada, kümes içerisindeki kuyuya ait beton kapakların kırılarak açıldığı, kapağın hemen altında genişçe atık su kuyusu olduğu, suyun yüzeyinde, kapağın altında kalacak şekilde beyaz renkli naylon çuval içerisinde maktul Bahtiyar Akçay'ın cesedine ulaşıldığı belirtildi.Sanık Nadir Ün hakkında, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Diğer sanık için de 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.