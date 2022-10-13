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Zonguldak’ta yürek burkan olay: Felçli adam tek kaldığı evde ölmekten korkup hüngür hüngür ağladı

Zonguldak'ta eşi hastaneye gidince evde yalnız kalmaktan korkan yatalak hasta, eve giren ekiplerin yardımıyla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Ekleme: 13.10.2022 - 00:38 Güncelleme: 13.10.2022 - 00:50 / Editör: Ozge Selin
Zonguldak’ta yürek burkan olay: Felçli adam tek kaldığı evde ölmekten korkup hüngür hüngür ağladıBahçelievler Mahallesi Buldanlı Sokak'ta ikamet eden 72 yaşındaki yatalak hasta Muharrem Cengiz'in eşi, hastaneye gitmek için evden ayrıldı.

Evde yalnız kalınca korkmaya başlayan Cengiz, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Zonguldak’ta yürek burkan olay: Felçli adam tek kaldığı evde ölmekten korkup hüngür hüngür ağladı

Camdan eve giren bir personelin kilitli kapıyı açması üzerine ekipler içeri girdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Cengiz, kontrol amaçlı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zonguldak’ta yürek burkan olay: Felçli adam tek kaldığı evde ölmekten korkup hüngür hüngür ağladı

Ekipler, Cengiz'in yakınlarını da arayarak durum hakkında bilgi verdi.

Zonguldak’ta yürek burkan olay: Felçli adam tek kaldığı evde ölmekten korkup hüngür hüngür ağladı

Gözyaşları içinde yaşadıklarını gazetecilere anlatan Cengiz, evde yalnız kalınca ölmekten korktuğunu belirterek, kendisini kurtarmak için ekiplere haber verdiğini söyledi.

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