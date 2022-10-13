Zonguldak’ta yürek burkan olay: Felçli adam tek kaldığı evde ölmekten korkup hüngür hüngür ağladı

Bahçelievler Mahallesi Buldanlı Sokak'ta ikamet eden 72 yaşındaki yatalak hasta Muharrem Cengiz'in eşi, hastaneye gitmek için evden ayrıldı.Evde yalnız kalınca korkmaya başlayan Cengiz, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.Camdan eve giren bir personelin kilitli kapıyı açması üzerine ekipler içeri girdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Cengiz, kontrol amaçlı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.Ekipler, Cengiz'in yakınlarını da arayarak durum hakkında bilgi verdi.Gözyaşları içinde yaşadıklarını gazetecilere anlatan Cengiz, evde yalnız kalınca ölmekten korktuğunu belirterek, kendisini kurtarmak için ekiplere haber verdiğini söyledi.