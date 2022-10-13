TOKİ Başkanı Ömer Bulut açıkladı! Tarihi konut projesi kura çekimi ne zaman?

Son dakika bilgisine göre A Para canlı yayınında açıklamalarda bulunan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Türkiye tarihinin en büyük konut projesi ile ilgili bilgiler veriyor. Ömer Bulut, dev konut projesinde kura çekimlerinin 31 Ekim itibarıyla başvurular biter bitmez ilk hafta gerçekleşeceğini duyurdu. Bulut, kura çekimi sonrası başvuru bedellerinin de iade edileceğini söyledi.

Son dakika bilgisine göre A Para canlı yayınında açıklamalarda bulunan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Ekonomi Masası programında Türkiye tarihinin en büyük konut projesi ile ilgili bilgiler veriyor.TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un açıklamalarından öne çıkanlar:Şu ana kadar projeye 7.5 milyon başvuru oldu. Başvuru bedelleri kuralar çekildikten sonra iade edilecek.Evi olanlar konut ve arsaya başvuramaz.31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak.'100'E YAKIN ÜLKE PROJELERİMİZİ ÖĞRENMEYE GELİYOR'Taksit ödemelerinde ihtiyaç olursa devlet yardımcı olur. Taksit ve ödeme konusunda dünya genelinde bir ekonomik sıkıntı yaşanırsa devlet önlem alacaktır.TOKİ projeleri dünyada örnek model. 100'e yakın ülke konut projelerimizi öğrenmeye geliyor.Arnavutköy TOKİ projesinde ihaleler sürüyor. Projelerdeki ihalelerin yarısı tamamlanmış durumda.