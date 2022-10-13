Togg satış modeliyle şaşırtacak! Bu özelliklere dikkat: Seyir halindeyken ödeme yapacak

Togg'un Gemlik'te bulunan üretim tesisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Banttan inecek ilk model elektrikli C-SUV, 5 aylık testlerin ardından yeni yılın Mart ayında satışa sunulacak.1.5 YIL İÇ PAZARDA SATILACAK15-18 ay boyunca sadece iç pazara ardından da Avrupa'ya satılacak C-SUV'un nasıl satılacağı ise büyük merak konusu. Tahminler Togg'un ne sadece online ne de bayilik yöntemiyle, tıpkı teknoloji devleri gibi deneyim merkezleri üzerinden satılacağı yönünde.İLK OTOMOBİL BANTTAN İNMEK İÇİN GÜN SAYIYORTürkiye'nin küresel teknoloji markası Togg, 'akıllı cihaz' olarak tanımladığı C-SUV segmentindeki ilk otomobilini banttan indirmek için gün sayıyor.BAŞKAN ERDOĞAN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRECEKCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 29 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek tören kapsamında, Togg'un Gemlik'te inşası tamamlanan üretim tesislerinin açılışı gerçekleşecek.C-SUV MODELİ SERİ ÜRETİME GEÇECEKAçılışla birlikte bugüne kadar protip atölyesinde üretilerek çeşitli yol testleri yapılan C-SUV modeli seri üretime tamamen hazır hale gelecek.Hemen ardından Togg C-SUV yollara çıkmaya hazır olduğunu belgelemek üzere akredite test merkezlerine gönderilecek. Yaklaşık 5 ay sürecek homolagasyon testlerinin ardından onay belgelerini alacak Togg'un tamamen elektrikli C-SUV modeli, Mart 2023'te satışa çıkacak.1 MİLYON ÜRETİM HEDEFİC-SUV'un ardından 2025 yılında yine C segmentindeki tamamen elektrikli Sedan satışa sunulacak. Bu modeli sırasıyla C-Hatchback, B-SUV ve C-MPV modelleri takip edecek ve böylece Togg'un ürün gamı tamamlanmış olacak.YILLIK 175 BİN ADETLİK ÜRETİM KAPASİTESİ2030 yılına kadar tek bir platformdan sıraladığımız bu 5 farklı yüzde 100 elektrikli modeli üretmeyi hedefleyen Togg, 7 yıllık süre sonunda ise yıllık 175 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşarak toplamda 1 milyon adet aracı bantlarından indirmeyi hedefliyor.Bu arada, 1.2 milyon metrekare açık alan üzerine kurulan Gemlik tesisinin yıllık 175 bin adetlik kapasiteye ulaşmasıyla 4 bin 300 kişiyi istihdam edeceği de paylaşılan detaylar arasında yer alıyor.Gemlik'teki tesis sadece bir üretim tesisi olmayacak. 'Gemlik Kampusu' olarak adlandırılan tesislerde bir kullanıcı deneyim merkezi hizmeti de verilecek.Tüketiciler Togg'un mobilite ekosistemine yönelik teknolojilerini ve ürünlerini bu alanda deneyimleyebilecek. Öte yandan, Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş'ın, 'Ülkesinde başarılı olmayan bir marka yurtdışında da başarılı olamaz.Bu nedenle ilk 18 aylık süreçte ülkemizdeyiz' sözleriyle vurguladığı gibi üretilen C-SUV'lar ilk olarak Türkiye'deki tüketicilerle buluşacak.Bu süre, talebin durumuna göre 3 ay daha aşağıya çekilebilecek yani 15 ayın ardından da ihracat gerçekleşebilecek. İhracatta ise ilk etapta Almanya ve Fransa gibi ülkeler hedeflenecek.APPLE GİBİ SATIŞ MODELİTogg'un iç pazardaki satış yöntemi ise klasik bayilik sisteminden de sadece online satıştan da farklı olacak. Bu noktada, Togg'un kendisini bir teknoloji şirketi gibi konumlaması önemli ipuçları veriyor. Henüz netleşmiş değil ama 'Apple' benzeri deneyim merkezlerinde kullanıcıların araca temas edip sipariş işlemlerini başlatabileceği bir model geliştiriliyor olabilir.CEO Karakaş da satışla ilgili ipuçlarını şu sözlerle aktarmıştı:'Şu anda dünyada olmayan deneyim merkezi tarzında bir yapılanma düşünüyoruz. Ne sadece geleneksel bir bayi ne de sadece online satıştan ziyade ikisinin de yer aldığı, harmanlandığı bir deneyim merkezi üzerine düşünüyoruz. Her ilde bunlardan bir tane olabilir. Yine yoğunlukla ilgili olarak planlar değişebilir.'SEYİR HALİNDEYKEN ÖDEME YAPACAK4 tekerlekli bir akıllı telefon gibi kullanılacak Togg modelleri için start-up'lardan blok zinciri şirketlerine birçok teknoloji işbirliği de yapılmaya devam ediyor.Son olarak, Paycell ile işbirliğine giden Togg, mobilite çözümlerine Paycell'in ödeme sistemleri ve dijital finansal çözümlerini de entegre edecek.Böylece Togg kullanıcıları, 'Togg Cüzdan'larını oluşturarak, seyir halindeyken Togg'un anlaşmalı üye işyerlerinin ürün, servis ve hizmetlerini satın alabilecek.Ayrıca kullanıcılar, Togg'un navigasyon sistemi üzerinden söz konusu işyerlerinde ve elektrikli araç şarj istasyonlarında ödemelerini araçtan inmeye gerek kalmadan kolayca yapabilecek.