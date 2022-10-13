THY ve Bakanlık harekete geçti: Şehit ve gazi yakınları için indirim uygulanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk Hava Yolları arasında imzalanacak protokolle tüm şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına bilet ücretlerinde indirim yapılması planlanıyor.Protokolle halen uçak biletlerinde iç hatlarda yüzde 20 ve Türkiye çıkışlı dış hatlarda yüzde 25 oranında indirim uygulanan engellilerin de seyahat acentelerine gitmelerine gerek kalmadan internetten bilet alabilmelerine imkan sağlanacak.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk Hava Yolları arasında tüm şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına uçak biletlerinde indirim uygulanması ve hak sahiplerine kolaylık sağlanması amacıyla biletlerin internet üzerinden alınabilmesini öngören protokol imzalanacak.İstanbul'da yarın (14 Ekim 2022 Cuma) düzenlenecek törende, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat protokole imza atacak.Protokolle tüm şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına bilet ücretlerinde indirim uygulanması, bu amaçla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk Hava Yolları arasında KamuNet üzerinden veri ve bilgi paylaşımı yapılması amaçlanıyor.Bu çerçevede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, indirimden yararlanmak isteyen Şehit yakını, Gazi ve gazi yakınlarının ücretsiz seyahat kartlarının aktiflik durumu evet/hayır şeklinde Türk Hava Yolları ile paylaşılacak.Ücretsiz seyahat kartı, hak sahibi şehitlerin eşleri, evli olmayan ve 25 yaşını doldurmamış olan çocukları ile anne ve babaları; gaziler, eşleri, evli olmayan ve 25 yaşını doldurmamış çocukları ile anne ve babalarına veriliyor.Halen 210.826 hak sahibinin ücretsiz seyahat kartı bulunuyor. Protokolle sağlanan haklardan aktif kart sahipleri yararlanabilecek.Protokolde öngörülen indirim uygulaması, veri paylaşımına ilişkin teknik düzenlemelerin yapılmasının ardından yürürlüğe girecek.Protokolde halen Uçak biletlerinde iç hatlarda yüzde 20 ve Türkiye çıkışlı dış hatlarda yüzde 25 oranında indirimden yararlanan engelli kimlik kartı sahiplerine kolaylık sağlayacak düzenleme de yer alacak. Mevcut uygulamada indirimli uçak bileti almak isteyen engellilerin bu haktan yararlanabilmek için seyahat acentesine gitmesi gerekiyor. Protokolle engellilerin indirimli uçak biletlerini elektronik ortamda alabilmelerine imkan sağlanacak.Türkiye'de engelli kimlik kartı sahibi toplam 1.245.275 kişi bulunuyor.