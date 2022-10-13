Son dakika: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Son dakika haberi... İstanbul Boğazı'nda yaşanan bir gemi arızası nedeniyle geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'Tuzla'dan Kavkaz'a seyir halindeyken Türkeli açıklarında makine arızası yapan 190 metre boyundaki ANNITA isimli dökme yük gemisine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzce kılavuz kaptanımız, KURTARMA-7 ve KURTARMA-8 römorkörümüz ile KEGM-8 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle yönlendirildi.' ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.