  • USD: 18,57 - 18,60
  • EURO: 18,04 - 18,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Son dakika: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Son dakika haberi... İstanbul Boğazı'nda yaşanan bir gemi arızası nedeniyle geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Ekleme: 13.10.2022 - 22:31 Güncelleme: 13.10.2022 - 23:02 / Editör: Ozge Selin
Son dakika: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındıKıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'Tuzla'dan Kavkaz'a seyir halindeyken Türkeli açıklarında makine arızası yapan 190 metre boyundaki ANNITA isimli dökme yük gemisine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzce kılavuz kaptanımız, KURTARMA-7 ve KURTARMA-8 römorkörümüz ile KEGM-8 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle yönlendirildi.' ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.
Dezenformasyonla mücadele yasalaştı: 40 maddelik düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi
Başkan Erdoğan'dan 'Yeniden Asya Girişimi' vurgusu...
Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü!
Terör örgütünde çözülme sürüyor: 3 terörist teslim oldu
CHP’li Milletvekili, CHP’li eski ilçe başkanını hapse attırdı!
TOKİ Başkanı Ömer Bulut açıkladı! Tarihi konut projesi kura çekimi ne zaman?
Gazprom Başkanı Miller kritik tarihi duyurdu: Türkiye ile görüşmelere başlıyoruz
ABD'den OPEC'nin petrol kararına tepki
Katar Emiri Al Sani, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor
NATO'dan Rusya'nın nükleer tehdidine yanıt: Ciddi sonuçlara yol açacak
Arabuluculuk için rica ettik! 'Başarılı olan tek ülke Türkiye'
Suya indirim kararını mahkemeye taşıyan Mansur Yavaş'ın 'faturalar ucuzlayacak' dediği görüntüler gündem oldu
Kırım Köprüsü'ne saldırıda dikkat çeken iddia: Arkasında ABD mi var?
Kremlin'den Türk Akım Boru Hattı açıklaması: Saldırı girişiminde bulunan çok sayıda kişi gözaltında
Zelenskiy'den Türkiye'ye teşekkür
Vladimir Putin: Ukrayna tahılını alan ülkeler, Erdoğan'a minnettar olmalı
Torba yasa teklifi komisyonda! Hemen her kesimi ilgilendiriyor
Eylül ayı ABD enflasyon verileri açıklandı: Yine beklentileri aştı
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz açıklaması! 'Resesyon konuşulmayan tek ülke Türkiye'
Astana'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesi
WhatsApp'ta hesapların ele geçirilmesine neden olan büyük tehlike

WhatsApp'ta hesapların ele geçirilmesine neden olan büyük tehlike

Araç sahiplerinin beklediği indirim geldi: İşte motorinde yeni pompa fiyatları

Araç sahiplerinin beklediği indirim geldi: İşte motorinde yeni pompa fiyatları

Togg satış modeliyle şaşırtacak! Bu özelliklere dikkat: Seyir halindeyken ödeme yapacak

Togg satış modeliyle şaşırtacak! Bu özelliklere dikkat: Seyir halindeyken ödeme yapacak

e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin: Birikmiş alacağınız olabilir

e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin: Birikmiş alacağınız olabilir

Yürüyüş yaparken karşısına çıktı: Ölü adamın parmakları görenleri dehşete düşürdü

Yürüyüş yaparken karşısına çıktı: Ölü adamın parmakları görenleri dehşete düşürdü

Nisa Mihriban bebekten acı haber!

Nisa Mihriban bebekten acı haber!