  • USD: 18,57 - 18,60
  • EURO: 18,03 - 18,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Pakistan Başbakanı Şerif, Hindistan ile anlamlı diyaloğa hazır olduklarını söyledi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan ile anlamlı diyaloğa hazır olduklarını ancak bunun için yükümlülüğün Yeni Delhi’ye ait olduğunu bildirdi.

Ekleme: 13.10.2022 - 12:57 Güncelleme: 13.10.2022 - 12:57 / Editör: Ozge Selin
Ulusal basındaki haberlere göre, Şerif, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 6. Zirvesi'nde konuştu.

Şerif, ciddi bir diyaloğun gerçekleşmesine ve mevkidaşlarıyla tartışmaya hazır ve istekli olduğunu belirterek, anlamlı ve sonuç odaklı ilişki için gerekli adımların atılması konusundaki yükümlülüğün Yeni Delhi'ye ait olduğunu ifade etti.

Sınırın iki tarafında da daha fazla yoksulluk ve işsizliğin kaldırılamayacağına işaret eden Şerif, "Artık yeter, çocuklarımıza gerçekten eğitim, sağlık, ilaç ve iş sağlamaya ihtiyacımız var." dedi.

Şerif, Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlallerine işaret ederek, Hindistan'ın bölge halkına ihlalleri sona erene kadar barışın gerçekleştirilemeyeceğini vurguladı.

AFGANİSTAN'DA İSTİKRAR VURGUSU

Afganistan'daki duruma atıfta bulunan Şerif, uluslararası toplumdan kalıcı barış için Afgan halkına yardım etmelerini istedi.

Şerif, Pakistan'ın Afganistan'daki çatışmalardan en çok zarar gören ülke olduğunu ifade ederek, terörle mücadelede 80 bin kişinin öldüğünü, 150 milyar doların üzerinde ekonomik kayıp yaşadıklarını belirtti.

Pakistan'daki 4 milyon Afgan mülteciyi ağırlamaya devam edeceklerini dile getiren Şerif, barışçıl, istikrarlı ve müreffeh bir Afganistan'ın bölgenin ve ülkesinin çıkarına olduğunu kaydetti.

SEL FELAKETİ SEBEBİYLE DÜNYAYA DESTEK ÇAĞRISI
Pakistan'da yaşanan sel felaketine de değinen Şerif, sellerin maliyetinin 30 milyar dolar olduğunu ve ülkesinin uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Şerif, seller sebebiyle 33 milyon kişinin yerlerinden olduğunu ve 2 milyondan fazla evin hasar gördüğüne dikkati çekerek, bu zor zamanda Pakistan'a destek olan Birleşmiş Milletler ve ülkelere teşekkür etti.
Astana'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesi
Biden'ın 'nükleer' gafı dünyayı karıştırdı! 4 gündür yaşanan krizi düzeltmeye çalışıyorlar
Bakan Yanık destek ödemelerinin detaylarını açıkladı
CHP'li Seferihisar Belediyesi villa yapılan arazideki asırlık çam ağaçlarını katletti
Almanya'da enflasyon hız kesmiyor: 70 yılın zirvesi!
İBB aracındaki demirlerin çalışanlar tarafından hurdacıya satıldığı anlar görüntülendi
Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki gizemli 8 saati: Herkesi uçakla gönderdi Pensilvanya üzerinden kara yolunu seçti
Bakan Bilgin'den yeni asgari ücret açıklaması! Aralık ayında...
Köylüler su faturası mağduru! Ankara'da köylüye 12 bin 803 TL su faturası geldi
Doğal gazda yeni umut! Putin'in Türkiye formülü dünya basınında; 'acil' koduyla duyurdular
Yalanın Sözcü’sünün oyunu ortaya çıktı!
Başkan Erdoğan'dan Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansında önemli açıklamalar
Ekrem İmamoğlu'ndan tabela oyunu! 15 yıllık yurdu yeniden açtı!
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde 'su tarifesi' tartışması: Yüzde 400'e varan fahiş zam yaparken vicdanınız sızlamadı mı?
Karadeniz gazında artık son viraj! Bakan Dönmez ‘Kara göründü’ diyerek duyurdu!
Füzeyi fırlatıp dünyaya meydan okudular: 'Bu bir açık uyarı'
AK Parti'li Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na helalleşme tepkisi... 'Önce özür dilemeli'
AB ülkeleri ortak gaz alımına hazırlanıyor...
İETT şoföründen yol soran doktora saldırı! 'Sen kaşınıyor musun geri zekalı' deyip üzerine yürüdü!
ABD'de kritik temaslar: Bakan Nebati dünyanın önde gelen yatırımcılarıyla görüştü
Uzman isim 'La Nina'lı yıl olacak' demişti! Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı

Uzman isim 'La Nina'lı yıl olacak' demişti! Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı

Araç sahiplerinin beklediği indirim geldi: İşte motorinde yeni pompa fiyatları

Araç sahiplerinin beklediği indirim geldi: İşte motorinde yeni pompa fiyatları

Togg satış modeliyle şaşırtacak! Bu özelliklere dikkat: Seyir halindeyken ödeme yapacak

Togg satış modeliyle şaşırtacak! Bu özelliklere dikkat: Seyir halindeyken ödeme yapacak

e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin: Birikmiş alacağınız olabilir

e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin: Birikmiş alacağınız olabilir

Yürüyüş yaparken karşısına çıktı: Ölü adamın parmakları görenleri dehşete düşürdü

Yürüyüş yaparken karşısına çıktı: Ölü adamın parmakları görenleri dehşete düşürdü

İstanbul'un 7 ilçesinde 7 saat su kesintisi!

İstanbul'un 7 ilçesinde 7 saat su kesintisi!