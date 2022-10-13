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Muğla açıklarında umut yolculuğu! Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 178 göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum, Marmaris ve Datça ilçelerinde Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 178 düzensiz göçmen kurtarılırdı. Yasa dışı yollardan ülkeyi terk etmeye çalışan 4 kişi de yakalandı.

Ekleme: 13.10.2022 - 13:09 Güncelleme: 13.10.2022 - 13:09 / Editör: Ozge Selin
Muğla açıklarında umut yolculuğu! Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 178 göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Söz konusu bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri görevlendirildi. Yunanistan unsurlarınca, Türk karasularına geri itilen yelkenli tekne içerisindeki 79 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı.

Yelkenli tekne içinde ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan 4 şahıs yakalandı. Datça açıklarında bir başka olayda lastik bot içinde Türk karasularına geri itilen 2 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris açıklarında da iki ayrı düzensiz göçmen olayında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yunanistan unsurları tarafından can salları içinde Türk karasularına geri itilen 44 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum açıklarında ise Sahil Güvenlik Gemisi tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen yelkenli tekne içerisindeki 53 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Toplam 178 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine gönderildi. Ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 4 kişi hakkında ise adli soruşturma başlatıldı.
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