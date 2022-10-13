Kremlin'den Türk Akım Boru Hattı açıklaması: Saldırı girişiminde bulunan çok sayıda kişi gözaltında

Kremlin'den Türk Akım Boru Hattı'na yönelik sabotaj girişimi ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada, saldırı girişiminde bulunan çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.KREMLİN'DEN AÇIKLAMA GELDİKremlin'den yapılan açıklamada, "Türk Akım Boru Hattı'na saldırı girişiminde bulunan çok sayıda kişi gözaltına alındı..." ifadelerine yer verildi.PUTİN ASTANA'DA DUYURMUŞTUBaşkan Erdoğan ile Astana'da görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önemli açıklamalarda bulundu. Putin, Türk Akım Boru Hattı'na yönelik sabotaj gerçekleştirildiğini bildirdi.Putin, "Türk Akım'da sabotaj yapmayı planlıyorlardı ama önledik. Başarılı bir biçimde çalışmaya devam ediyor. Dün, Rusya Enerji Haftası çerçevesinde Türkiye Enerji Bakanı ve BOTAŞ Genel Müdürü ile müzakereler yaptıktan sonra Türkiye'yi dünyanın en büyük gaz merkezi haline getirme hedefini belirledik." dedi.