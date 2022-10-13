Karadeniz gazında artık son viraj! Bakan Dönmez ‘Kara göründü’ diyerek duyurdu!

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Karadeniz gazı ile ilgili önemli görüntüler paylaştı.TÜNELİN UCUNDAKİ IŞIK BELİRDİKaradeniz gazında tünelin ucundaki ışığın belirdiğini duyuran Bakan Fatih Dönmez şu ifadeleri kullandı:TÜRKİYE'NİN ENERJİ ÜSSÜ YÜKSELİYORTakvim yaprakları bir bir azalırken, yerin 2.200 m. altında Türkiye'nin yeni enerji üssü yükseliyor.KARA GÖRÜNDÜ: HEDEF 2023Karadeniz gazında artık son virajları dönüyoruz. Kara göründü. Tünelin ucundaki ışık belirdi. Hedef 2023.Öte yandan Karadeniz gazını karaya ulaştırmak için çalışmalarını sürdüren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası'nın tabanına çelik ekipman yerleştirme işlemlerine devam ediyor.TPAO'dan yapılan yazılı açıklamada, Kurumun, Karadeniz gazının karaya ulaştırılması için Filyos açıklarında deniz tabanına 'çelikten bir şehir' kurduğu belirtildi.Karadeniz gazını karaya ulaştırmak için hem karada hem de denizde gece gündüz çalışmaların devam ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:'Bu çerçevede Sakarya Gaz Sahası'nın tabanına mudmat çelik taban yerleştirerek, zeminde stabil bir yerleşke hazırlıyor. Denizde devam eden çalışmaların en önemli ayağını, mudmat ekipmanlarının deniz tabanına kurulumu oluşturuyor. Mudmat ekipman, deniz tabanına yerleştirilen çeşitli ekipmanlar için destek görevi görecek.Bu operasyon 'evin temelinin yerleştirilmesi' olarak değerlendiriliyor. Ekipmanın kurulmasının tamamlanması sonrasında deniz tabanına ağırlık dağıtılacak ve daha stabil bir yerleşke kurulmuş olacak. Sağlam çelikten zeminin kurulmasına, önemli bir dönemecin tamamlanması olarak bakılıyor.'Kara işleme tesisleriyle ilgili olarak da hazırlıkların son sürat devam ettiği belirtilen açıklamada, 'İki adımın tamamlanması sonrasında da üçüncü adım bunların arasındaki boru hatları birleştirilecek. İki tane ana boru hattı, yardımcı boru hattı ve ana kontrol ünitesinin serilmesi işleminin tamamlanması neticesinde bu önemli operasyonda hazırlıklar sona yaklaşmış olacak.' ifadeleri kullanıldı.Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nin, Filyos ve çevre bölgesini enerji üssü haline getirerek, bölge ekonomisini canlandırma ve kalkındırma yönünde önemli rol oynayacağı vurgulanan açıklamada, projenin ilk fazında günlük 10 milyon metreküp, ikinci fazında ise 40 milyon metreküp gazın vatandaşın kullanımına sunulmasının hedeflendiği bildirildi.