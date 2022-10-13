İngiltere'de yolcu uçağı için bomba ihbarı: Savaş uçakları eşliğinde yere indirildi

Dalaman'dan İngiltere'nin Manchester kentine gitmekte olan Jet2 havayolu şirketine ait yolcu uçağı bomba ihbarı üzerine savaş uçakları eşliğinde Stansted Havaalanı'na yönlendirildi. Uçakta yapılan incelemelerin ardından Essex polisi, herhangi bir tehdide rastlanmadığını duyurdu.

Dalaman'dan İngiltere'nin Manchester kentine gitmekte olan Jet2 havayolu şirketine ait yolcu uçağı için bomba ihbarı yapıldı.İngiliz hava yolu şirketi Jet2, Twitter'dan yaptığı açıklamada, olayı doğrulayarak Dalaman'dan Manchester'a giden LS922 sefer sayılı uçağın, Birleşik Krallık Hava Trafik Kontrolü yönetiminde, Londra'daki Stansted Havalimanı'na yönlendirildiğini teyit etti.İngiliz basınında yer alan haberlere göre, bomba ihbarı nedeniyle Stansted Havalimanı'na yönlendirilen yolcu uçağına, 2 İngiliz Typhoon savaş uçağı eşlik etti.Güvenli iniş yapan uçaktan yolcular tahliye edildi, uçakta inceleme yapıldı.'Dalaman'dan Manchester'a giden bir Jet 2 uçağı bu akşam Stansted Havalimanı'na yönlendirildi. Uçak güvenli bir şekilde indi ve ana yolcu terminalinden uzak bir yere park etti. Pist kısa bir süreliğine kapatıldı ama şimdi yeniden açıldı.'