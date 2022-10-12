İETT şoföründen yol soran doktora saldırı! 'Sen kaşınıyor musun geri zekalı' deyip üzerine yürüdü!

İstanbul'da bir İETT şoförü, kendisine yol soran doktora "Sormana gerek yok orada tabelada yazıyor" diyerek tepki gösterdi. Cep telefonuyla görüntüsünün çekildiğini anlayınca daha da saldırganlaşan şoför, "Kaşınıyor musun oğlum? Hayırdır derdin ne senin? Psikolojimi bozuyorsun geri zekalı" diyerek doktoru darp etti.

İstanbul'da İETT otobüsüne binen aile hekimi Baki Bilen, şoföre yol sordu.Bilen'e cevap vermeyen şoför, 'Böyle kaba davranmaya hakkınız yok' şeklinde uyarılınca 'Sormana gerek yok orada tabelada yazıyor.' ifadelerini kullandı.Bu sırada cep telefonuyla videosunun çekildiğini fark eden İETT şoförü, 'Kaşınıyor musun oğlum? Hayırdır derdin ne senin? Psikolojimi bozuyorsun geri zekalı' diyerek doktorun üzerine yürüdü.Şoför, daha sonra Bilen'i darp ederek otobüsten indirdi.'SÖZLÜ VE FİZİKİ SALDIRIYA UĞRADIM'O anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan doktor, takipçilerinden destek isteyerek şunları söyledi:'Merhaba ben İstanbul'da aile hekimiyim. Az önce sadece yol sorduğum için otobüste şoförün sözlü ve fiziki saldırısına uğradım. Desteklerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim. Dr. Baki Bilen'