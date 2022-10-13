İBB aracındaki demirlerin çalışanlar tarafından hurdacıya satıldığı anlar görüntülendi

İBB'ye ait araçtaki demirlerin çalışanlar tarafından hurdacıya satıldığı bir vatandaş tarafından görüntülendi. İBB aracından çıkarılan demirleri görüntüleyen vatandaş, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi demir satıyor. Belediyenin demirlerini böyle hurdacılara satıyorlar" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bir video daha sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girerek gündem oldu.Sosyal medyaya düşen videoda İBB'ye ait olduğu görülen kamyonetin içindeki demirlerin çalışanlar tarafından hurdacıya verildiği görülüyor.Videoyu kayda alan kişi 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi demir satıyor... Belediyenin demirlerini böyle hurdacılara satıyorlar' ifadelerini kullanıyor.