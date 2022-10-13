Hudut Kartalları, Yunan ve İran sınırında 14'ü terörist 21 kişiyi yakaladı!

Hudut Kartalları, Yunanistan ve İran sınırında 21 kişiyi yakaladı. Şahıslardan 10'unun FETÖ, 4'ünün de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve İran'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 14'ü terörist 21 kişinin yakalandığını duyurdu.MSB'den yapılan açıklamada, 'Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 21 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 10'unun FETÖ, 4'ünün de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.' denildi.