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Gazprom Başkanı Miller kritik tarihi duyurdu: Türkiye ile görüşmelere başlıyoruz

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Rus gazının Türk Akım doğal gaz boru hattı üzerinden Avrupa'ya sevkiyatının gerçekleştirilmesi planına yönelik konuştu. Miller, "Türk tarafı projeye büyük ilgi gösterdi. Biz de Türkiye Enerji Bakanı ve Türk meslektaşlarımızla önümüzdeki hafta başından itibaren diyaloğu kelimenin tam anlamıyla çok hızlı bir şekilde başlatacağız." dedi.

Gazprom Başkanı Miller kritik tarihi duyurdu: Türkiye ile görüşmelere başlıyoruz
Ekleme: 13.10.2022 - 21:07 Güncelleme: 13.10.2022 - 21:15 / Editör: Ozge Selin
Gazprom Başkanı Miller kritik tarihi duyurdu: Türkiye ile görüşmelere başlıyoruz
Gazprom Başkanı Aleksey Miller, sızıntılar nedeniyle Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarından Avrupa'ya iletilemeyen Rus gazının Türk Akım doğal gaz boru hattı üzerinden Avrupa'ya sevkiyatının gerçekleştirilmesi planına yönelik Rus devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Türk tarafıyla önümüzdeki haftadan itibaren görüşmelere başlayacaklarını söyleyen Miller, 'Türk tarafı projeye büyük ilgi gösterdi. Biz de Türkiye Enerji Bakanı (Fatih Dönmez) ve Türk meslektaşlarımızla kurumsal düzeyde, önümüzdeki hafta başından itibaren diyaloğu kelimenin tam anlamıyla çok hızlı bir şekilde başlatacağız. Teklif edilen projenin hacmi ve zamanlaması konusunda masaya oturacağız. Projenin uygulanmasına ilişkin tüketici ülkelerin pazarlarına gaz arzı için bir fiyat göstergesi haline gelebilecek bir ticaret platformu içerecek gaz dağıtım merkezi oluşturmayı düşünüyoruz' dedi.

Miller ayrıca talep doğrultusunda Karadeniz üzerinden yeni bir gaz boru hattının döşenmesine de hazır olduklarını kaydetti.
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