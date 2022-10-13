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Füzeyi fırlatıp dünyaya meydan okudular: 'Bu bir açık uyarı'

Kuzey Kore iki uzun menzilli stratejik seyir füzesinin başarılı bir şekilde test edildiğini açıkladı. Kim Jong-Un, yaptığı açıklamada son denemenin düşmanlarına yönelik bir başka açık uyarı olduğunu belirtti.

Füzeyi fırlatıp dünyaya meydan okudular: 'Bu bir açık uyarı'
Ekleme: 13.10.2022 - 11:49 Güncelleme: 13.10.2022 - 11:50 / Editör: Ozge Selin
Füzeyi fırlatıp dünyaya meydan okudular: 'Bu bir açık uyarı'
Eylül ayı sonundan itibaren gerçekleştirdiği balistik füze denemeleri ile bölgede tansiyonu yükselten Kuzey Kore'den yeni bir açıklama geldi.

Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), iki uzun menzilli stratejik seyir füzesinin dün başarılı bir şekilde test edildiğini açıkladı.

Lider Kim Jong-Un'un test atışlarını bizzat denetlediği belirtilirken, ülkenin batı kıyısından fırlatılan füzelerin yaklaşık 2 saat 50 dakika yol kat ettikten sonra 2 bin kilometre uzaktaki hedefleri isabetli bir şekilde vurduğu kaydedildi. 'Füze testlerinin, Kore Halk Ordusu'nun taktik nükleer operasyon birimlerinde konuşlandırılan uzun menzilli stratejik seyir füzelerinin savaş verimliliği ve gücü ile genel operasyonel uygulama sisteminin teknik güvenliğini daha da artırma amacı taşıdığı' belirtilirken, lider Kim Jong-Un'un deneme sonucundan büyük memnuniyet duyduğu açıklandı.

KİM: 'DÜŞMANLARIMIZA BİR BAŞKA AÇIK UYARI'

Yaptığı açıklamada son denemenin düşmanlarına yönelik bir başka açık uyarı olduğunu kaydeden Kim ise, test atışları ile Kuzey Kore'nin savaş caydırıcılığının mutlak güvenilirliğinin ve savaş kapasitesinin pratik doğrulamasının yapıldığının altını çizdi. Nükleer stratejik silahlı kuvvetlerin operasyonel alanını genişletmeye devam etmeleri gerektiğini yineleyen Kim, bunun herhangi bir önemli askeri krizi ve savaşı kararlı bir şekilde caydırmak ve inisiyatifi ele almak için önemli olduğunu ifade etti. Ülkenin nükleer stratejik silahlı kuvvetlerinin askeri hazırlıkları daha da mükemmelleştireceğine dair beklenti ve inancını dile getiren Kim, başarılı test atışına katkıda bulunan görevlilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Füzeyi fırlatıp dünyaya meydan okudular: 'Bu bir açık uyarı'
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