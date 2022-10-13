Eylül ayı ABD enflasyon verileri açıklandı: Yine beklentileri aştı

ABD'de tüketici fiyatları Temmuz ayında gördüğü 41 yılın en yüksek seviyesinin ardından, üçüncü ayda da yıllık bazda düşüş gösterdi. Ancak açıklanan enflasyon rakamları piyasa tahminlerinin üzerinde geldi.ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Eylül ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı. Piyasa beklentisi fiyatlarda yüzde 0,3 artış olacağı yönündeydi.Böylece tüketici fiyatlarında yıllık bazda artış yüzde 8,2 olarak gerçekleşti. Analistler yıllık artışın yüzde 8,3'ten yüzde 8,1'e ineceği tahmininde bulunmuşlardı. Temmuz ayında tüketici fiyatları yüzde 9,1 ile 1981 yılı Kasım ayından sonra en yüksek seviyesini görmüştü.Verinin açıklanmasının ardından Fed'in Kasım'da 75 baz puanlık faiz artışı fiyatlanmaya başladı.Çekirdek olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,6, yıllık yüzde 6,6 arttı. Analistlerin beklentisi aynı sırayla yüzde 0,4 ve yüzde 6,5 artış olacağı yönündeydi.Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 2,1 düşerken, yıllık artış yüzde 23,8'den yüzde 19,8 seviyesine indi. Gıda fiyatlarında aylık yüzde 0,8, yıllık yüzde 11,2 artış yaşandı.Ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,1 düşüş gösterdi.