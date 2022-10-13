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Eski eşini yakmıştı! İşte akıl sağlığı raporu!

Ordu'da, eski eşi Elvan Sözkesen'in üzerine yanıcı madde döküp yaktığı suçlamasıyla tutuklanan Erkan Emiroğlu için mahkemenin Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden istediği raporda, sanığın akıl sağlığının yerinde ve ceza sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

Ekleme: 13.10.2022 - 14:26 Güncelleme: 13.10.2022 - 14:34 / Editör: Ozge Selin
Eski eşini yakmıştı! İşte akıl sağlığı raporu!DAİRENİN ÖNÜNDE KARŞILAŞTI Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi'nde Erguvan Anatolia Sitesi'nde meydana geldi. Erkan Emiroğlu (38), 10 yıllık evliliğinin ardından geçen yıl boşandığı 2 çocuğunun annesi Elvan Sözkesen (38) ile konuşmak için evine gitti.

Eski eşini yakmıştı! İşte akıl sağlığı raporu!

DAİRENİN ÖNÜNDE KARŞILAŞTI

DHA'da yer alan habere göre 7'nci kata çıkan Emiroğlu, kapı açılmayınca Sözkesen'i bekledi. Eski kayınpederinin getirdiği erzağı aşağıdan alıp evine dönen Sözkesen, dairenin önünde Emiroğlu ile karşılaştı.

YANICI JELİ ÜZERİNE DÖKÜP ATEŞE VERDİ

Taraflar arasındaki tartışmada Erkan Emiroğlu, yanıcı madde olan jeli, Sözkesen'in üzerine döküp ateşe verdi. Alevler içinde kalan Sözkesen'e, çığlıklarını duyan komşuları yardım etti. Alevleri söndüren komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Eski eşini yakmıştı! İşte akıl sağlığı raporu!

BABA VE OĞUL İÇİN İDDİANAME

Ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunda 2'nci derece yanıklar oluşan Elvan Sözkesen, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sonrası kaçan Emiroğlu, polis tarafından yakalandı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Oğluna yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Tahsin Emiroğlu da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eski eşini yakmıştı! İşte akıl sağlığı raporu!

'EZİYET ÇEKTİREREK ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS'

Erkan Emiroğlu hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs', oğluna yardım ettiği öne sürülen Tahsin Emiroğlu hakkında ise 'öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme' suçundan iddianame düzenlendi. Erkan Emiroğlu ile Tahsin Emiroğlu hakkında Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

4'ÜNCÜ DURUŞMA GERÇEKLEŞTİ

Davanın 4'üncü duruşmasına sanık Emiroğlu, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Mağdur Elvan Sözkesen duruşmaya katılmazken, tutuksuz yargılanan Tahsin Emiroğlu, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı salonda hazır bulundu.

CEZA SORUMLULUĞU TAM

Mahkeme heyeti, önceki duruşmada Sanık Erkan Emiroğlu için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden 'akıl ve ruh sağlığı' ile ilgili raporun geldiğini duyurdu. Heyet, raporda Emiroğlu'nun akıl sağlının yerinde ve ceza sorumluluğunun tam olduğunun belirtildiğini açıkladı.

'KASITLI OLARAK BİR ŞEY DÜŞÜNMEDİM'

Duruşmada kendisine söz hakkı verilen Erkan Emiroğlu, önceki duruşmalarda verdiği ifadeleri kabul ederek, 'Olay için üzgünüm. Böyle olmasını istemezdim. Kasıtlı olarak bir şey düşünmedim' derken, Baba Tahsin Emiroğlu ise 'Elvan Sözkesen bizi kurtlar sofrasına düşürdü. Oğluma cinnet geçirtti. Böyle oldu' diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Elvan Sözkesen için istenen kati raporun hazırlanamaması nedeniyle duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
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