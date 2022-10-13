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Dışişleri'nden Ulusal Uzlaşı Konferansı açıklaması...

Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'in himayesinde, 12-13 Ekim'de Filistinli gruplar arasında gerçekleştirilen ulusal uzlaşı konferansının olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Ekleme: 13.10.2022 - 22:38 Güncelleme: 13.10.2022 - 22:56 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri'nden Ulusal Uzlaşı Konferansı açıklaması...
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Cezayir'in himayesinde, 12-13 Ekim'de Filistinli gruplar arasında gerçekleştirilen ulusal uzlaşı konferansının olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyulduğu belirtilerek Türkiye'nin de her zaman destek verdiği Filistinlilerarası uzlaşı sürecine Cezayir'in katkılarının takdirle karşılandığı ifade edildi.

Açıklamada, konferansın sonunda kabul edilen bildirinin, Filistinli gruplar arasında nihai birliğin sağlanması için uygun bir zemin teşkil ettiğinin değerlendirildiği; başta seçimlerin düzenlenmesi olmak üzere, bildiride kayıtlı adımların hayata geçirilmesinin temenni edildiği vurgulandı.

Cezayir'de bir araya gelen Filistinli gruplar, bugün üzerinde uzlaştıkları 'Cezayir Bildirisi'ni törenle imzalamıştı.

Başkent Cezayir'in batısındaki Kongre Sarayı'nda düzenlenen törene 14 Filistinli grubun temsilcisi ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun katılmıştı.

Hamas lideri İsmail Heniyye başta olmak üzere 14 Filistinli grubun temsilcileri teker teker sahneye çıkarak, üzerinde anlaşmaya varılan Cezayir Bildirisi'nin metnine imza atmıştı.

Cezayir'de bir araya gelen Filistinli gruplar gündüz saatlerinde üç gün süren toplantılar sonunda uzlaşı anlaşmasını imzalamıştı.

Filistin'deki siyasi bölünmenin sona erdirilmesi için imzalanan Cezayir Bildirisi'nde, işgale karşı direnişin temeli olarak ulusal birliğin önemi vurgulanmıştı.

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