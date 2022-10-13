Dezenformasyon teklifinin en kritik maddesi olan 29 madde Genel Kurul'da kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda "dezenformasyon yasası" teklifinin en kritik maddesi olan ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçuna bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasını" içeren 29. madde kabul edildi.

CHP, maddenin görüşmelerinde önerge ve yoklama başta olmak üzere Meclis İçtüzüğü'nden kaynaklan tüm engellemelere başvurdu, ancak başarılı olamadı.



Genel Kurul'dan geçen 29. Madde; "Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak" hükmünü getiriyor.