CHP'li Seferihisar Belediyesi villa yapılan arazideki asırlık çam ağaçlarını katletti

'Ağaç' bahanesiyle çıkan provokasyonlarda ön planda yer alan CHP ağaç katliamlarına bir yenisini ekledi.Seferihisar Belediyesi, 30'a yakın asırlık çınar ağacını yol açma gerekçesiyle kesti.CHP'li belediyenin bu hamlesine bölge halkı tepki gösterdi ve durumu belediyeye sordu.Belediyeden gelen cevapta, 'Belirtilen adreste kesilen ağaçlar kurumuş olduğu ve yeni açılan yol güzergahında kaldığı için kesilmiştir' şeklinde cevap verildi.Sabah Gazetesi'nde yer alan haberde, olay yerinde çekilen fotoğraflarda ağaç köklerinin canlı olması dikkat çekiyor.Bölge sakinlerinden Niyazi Yemişçi (58), "Yazın bu bölgede yaşayan insanlar kesilen ağaçların gölgesinde piknik yapardı.Kuruyan bir tane bile ağaç yoktu.30'a yakın ağacı yol için acımadan kestiler" dedi.Yolun bölgede yapılan villa inşaatları için açıldığı iddia edilirken, Gezi Parkı olayları sırasında"Ağaçlar kesiliyor" bahanesiyle ortalığı yangın yerine çevirenlere kol kanat geren CHP'nin budavranışı 'bu kadarına da pes doğrusu' dedirtti.