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Başkan Erdoğan'dan Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK-CICA) Zirvesi Genel Oturumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. İnsanlık olarak güç dengelerinin değiştiği bir dönemden geçildiğini altını çizen Başkan Erdoğan, "Rusya-Ukrayna savaşında adil bir barışın sağlanması gerektiğini her zaman söylüyorum. Hedefimiz sahadaki zorluklara rağmen bir an önce akan kanın durdurulmasını sağlamaktır." dedi.

Başkan Erdoğan'dan Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansında önemli açıklamalar
Ekleme: 13.10.2022 - 09:20 Güncelleme: 13.10.2022 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansında önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK-CICA) Zirvesi Genel Oturumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Kurucularından olduğumuz konferansın genişletilmesine başından beri destek verdik. Dönem başkanlığımız sırasında da aynı şekilde devam ettik.

İnsanlık olarak güç dengelerinin değiştiği, ekonomiden gıda güvenliğine pek çok alanda ciddi imkanlarla karşılaştığımız dönemden geçiyoruz.

Türkiye olarak uzun süredir dünya beşten büyüktür diyerek bu duruma dikkat çekiyoruz. Dünyanın neresinde olursak olarak hepimiz aynı kaderi paylaşıyoruz. Salgın süreci bu gerçeği hepimize tekrar hatırlatmıştır.

Terör örgütlerine yardım eden oluşumların hiçbir ayrıma gidilmeksizin engellenmesi gerekiyor.

Afganistan'ı kendi kaderine terk etmemeli uluslararası camiada desteklemeliyiz. Toplam 5,6 milyar dolarlık insani yardımla milli gelire oranla dünyada ilk sıradayız.

4 milyondan fazla yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapmayı sürdürüyoruz.

'SAVAŞIN KAZANANI OLMAZ'

Rusya-Ukrayna savaşında adil bir barışın sağlanması gerektiğini her zaman söylüyorum. Hedefimiz sahadaki zorluklara rağmen bir an önce akan kanın durdurulmasını sağlamaktır. Türkiye olarak çok modlu ulaştırma kordirlarını teşvik ediyor, moder İpek Yolu'nun canlandırılmasını hedefliyoruz. Ukrayna krizinin etkilerini yakından hissediyoruz.

Kaynak ve güzergah çeşitlendirilmesi enerji politikamızın hedeflerindendir.

ASYA'DA İŞBİRLİĞİ VE GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER KONFERANSI'NIN (CICA) 6. ZİRVESİ ASTANA'DA BAŞLADI
Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı.

Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde başlayan zirveye, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Çin Başkan Yardımcısı Wang Qishan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Vietnam Başkan Yardımcısı Vo Thi Anh Xuan'ın yanı sıra gözlemci üye statüsüne sahip Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko katılıyor.

Astana'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesi
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Başkan Erdoğan'dan Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansında önemli açıklamalar
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