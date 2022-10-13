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Araç sahiplerinin beklediği indirim geldi: İşte motorinde yeni pompa fiyatları

Brent petrol ve uluslararası piyasalarda motorinin ton fiyatında yaşanan düşüş sonrası motorin fiyatlarında ortaya çıkan indirim gece yarısı pompaya yansıdı. İşte indirim sonrası motorinin pompa fiyatında ortaya çıkan yeni rakamlar..

Ekleme: 13.10.2022 - 09:24 Güncelleme: 13.10.2022 - 09:44 / Editör: Ozge Selin
Araç sahiplerinin beklediği indirim geldi: İşte motorinde yeni pompa fiyatları
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Brent petrol ve uluslararası piyasalarda motorin ton fiyatı düşüş gösterdi.

Yaşanan bu gelişme motorinde indirimi gündeme getirdi.

Motorin grubuna gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2,13 TL indirim yapıldı.

İndirimin ardından motorin fiyatları İstanbul Anadolu yakasında 26,36; Avrupa yakasında 26,35 TL; Ankara'da 26,48; İzmir'de ise 26 lira 50 TL oldu.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.63 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 26,36 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.60 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 26,35 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 20.76 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 26,48 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 20.74 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 26,50 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

Benzin fiyatlarında ise değişim beklenmiyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,60 satılıyor.
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