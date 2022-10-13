Araç sahiplerinin beklediği indirim geldi: İşte motorinde yeni pompa fiyatları

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.Brent petrol ve uluslararası piyasalarda motorin ton fiyatı düşüş gösterdi.Yaşanan bu gelişme motorinde indirimi gündeme getirdi.Motorin grubuna gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2,13 TL indirim yapıldı.İndirimin ardından motorin fiyatları İstanbul Anadolu yakasında 26,36; Avrupa yakasında 26,35 TL; Ankara'da 26,48; İzmir'de ise 26 lira 50 TL oldu.İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.63 TLİstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 26,36 TLİstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TLİstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.60 TLİstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 26,35 TLİstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TLAnkara'da benzin litre fiyatı 20.76 TLAnkara'da motorin litre fiyatı 26,48 TLAnkara'da LPG litre fiyatı 11 TLİzmir'de benzin litre fiyatı 20.74 TLİzmir'de motorin litre fiyatı 26,50 TLİzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TLBenzin fiyatlarında ise değişim beklenmiyor.Benzinin litresi ise ortalama 20,60 satılıyor.