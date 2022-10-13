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Ailesiyle tartışıp iki katlı binayı ateşe verdi: Polis mahallelinin elinden zor kurtardı

Bursa'da, ailesiyle tartışan Rıdvan Ö., ailesi ile birlikte yaşadığı 2 katlı binayı ateşe verdi. Evin yandığını gören aile sinir krizi geçirirken, mahallelinin tepki gösterdiği Rıdvan Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ekleme: 13.10.2022 - 09:50 Güncelleme: 13.10.2022 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
Ailesiyle tartışıp iki katlı binayı ateşe verdi: Polis mahallelinin elinden zor kurtardıYangın, saat 22.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. 1. Olcay Sokak'ta 2 katlı binada ailesiyle birlikte yaşayan Rıdvan Ö. ile ailesi arasında bir süre önce henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Akşam saatlerinde ailesinin akraba ziyareti için evlerinden ayrılması üzerine Rıdvan Ö., 2 katlı binayı ateşe verdi. Binadan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını çevredeki binalara sıçramadan kontrol atlına almak için yoğun çaba sarf etti. Bu sırada olay yerinden kaçmaya çalışan Rıdvan Ö.'yü etkisiz hale getiren mahalleli olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti. Bazı vatandaşlar Rıdvan Ö.'ye tepki göstererek saldırmaya çalıştı. Polis ekipleri Rıdvan Ö.'yü mahallelinin elinden kurtararak gözaltına aldı.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen aile ve akrabalar evlerinin yandığını görünce sinir krizi geçirdi. Gözaltına alınan Rıdvan Ö. polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ailesiyle tartışıp iki katlı binayı ateşe verdi: Polis mahallelinin elinden zor kurtardı

1Ailesiyle tartışıp iki katlı binayı ateşe verdi: Polis mahallelinin elinden zor kurtardı





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