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144 yıllık mezar taşındaki Osmanlıca yazı şaşırttı: 13 yıl boyunca sadece onu yemiş

İzmir'in Konak ilçesinde 30 yaşına girmeden vefat eden kadının 144 yıllık bir mezar taşında yazanlar şaşırttı. O dönem gıda ürünlerindeki pahalılık nedeniyle kadının 13 yıl boyunca sürekli yediği şey de mezar taşındaki yazıda ortaya çıktı.

Ekleme: 13.10.2022 - 15:51 Güncelleme: 13.10.2022 - 15:57 / Editör: Ozge Selin
144 yıllık mezar taşındaki Osmanlıca yazı şaşırttı: 13 yıl boyunca sadece onu yemişİzmir'in Konak ilçesindeki 144 yıllık bir mezar taşında, o dönemin domates ve et fiyatlarının yanında, pahalılık nedeniyle mezar sahibinin sürekli bamya yediğinin yazdığı ortaya çıktı. Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Türk ve İslam Sanatları Ana Bilim Dalı'ndan Yrd. Doç. Dr. Ertan Daş, Konak'taki Aliağa Camisi'nin bahçesinde bulunan mezarlıkta araştırma yaptıklarını belirtti.

VALİ VE ÜST RÜTBELİ ASKERLERİNİN MEZAR YERİ

Dönemin vali, üst rütbeli asker gibi bazı önemli isimlerin mezarlarının da yer aldığı haziredeki bir mezar taşını çok ilginç bulduklarını belirten Yard. Doç. Dr. Daş, bu mezar taşının da bir hafızın kızına ait olduğunu söyledi. Henüz 30 yaşına girmeden vefat eden kadının mermerden mezar taşındaki Osmanlıca yazıları günümüz Türkçesine çeviren Daş, mezar taşında yazanları aktardı.

10 PARA DOMAT, ALTMIŞ PARA LAHM ET!

“On para domat, altmış para lahm (et), bir ekmek, yirmi kömür ve bamya idi aşım on üç sal (yıl, sene), bu hal-i yevmiye tamam şükür/ İdub dört evlat ile müdam Urlalı Mustafa Efendi-i brahm/ Tahammül idup sabr ile büküldü belim ayağım baş parmağımda/ Mercimek danesi şişim ömr vefa etmedi otuz yaşım…”

1 OKKA ETİN FİYATI 6 OKKA DOMATESE EŞ!

Mezar taşının ait olduğu dönemde domatesin, etin okka ile satıldığını, yer alan fiyatlara göre bir okka etin altı okka domatese eşit olduğuna işaret edildiğini aktaran Ertan Daş, şöyle devam etti: 'Aliağa Camisi'ndeki bu mezar taşı iki yönden önemli, ilki gıda fiyatları veriliyor. Bütün bu fiyatların ardından hayatını bamya ile geçirdiği yazıyor.'

KADINLARIN 135 YIL ÖNCE YAŞADIKLARI...

'Bamya o gün bahçelerde yetişiyor. Devamlı bamya ile beslendiğine göre yoksulluktan da şikayet ediyor. Cemile Hanım'ın eşinden çektikleri de ikinci önemli konu. Eşinin ne kadar merhametsiz biri olduğunu söylüyor. Kocasından şikayet ediyor, dört çocuk vermiş ama eşinden çok çekmiş. Kadınların 135 yıl önce yaşadıklarına da ışık tutuyor.'

144 yıllık mezar taşındaki Osmanlıca yazı şaşırttı: 13 yıl boyunca sadece onu yemiş
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